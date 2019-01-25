Итоги Новогодне-Рождественских конкурсов в шахматном клубе ДЮСШ 4 г.Белгорода

Вот и наступила пора подведения итогов Новогодне-Рождественских мероприятий. Жизнь становится интереснее, если ты вовлечен в большое количество разных интересных дел, особенно на каникулах. В нашем клубе ребята не только играют в шахматы, но и проявляют свои таланты во всех сферах жизни. Сегодня мы подводим итоги многочисленных конкурсов, в которых приняли участие около 70 мальчиков и девочек.

Традиционный конкурс решения шахматных задач и комбинаций проходил по трем группам:

В группе "А" - сразу два участника стали победителями. Они набрали одинаковое количество баллов, дополнительный очный конкурс также закончился с одинаковым результатом. Победителями стали - Часовской Сергей и Решетняк Тимофей. На втором месте Дикунов Артем, Ламзин Николай замкнул тройку призеров.

В группе "В" решали задачи шахматисты имеющие юношеские разряды. Победителем конкурса стал самый юный участник - дошкольник Чернов Илья. Призерами конкурса стали: Краснонос Вячеслав, Дикунова Алёна, Деркач Софья, Мотузов Егор, Морозова Анна.

В группе "С" среди начинающих шахматистов победил Кривцов Дмитрий, призерами стали Юхименко Дарья, Рудковский Ярослав.

Все участники конкурса получили грамоты и призы. А победителям вручены кубки.

Конкурс "Рисунков и поделок на Рождественскую шахматную тему" также проходит в клубе уже много лет. За это время в шахматном музее собралось очень много поделок и рисунков, которые в Новогодние дни выставляются для всеобщего обозрения (вы можете увидеть их в разделе "фотогалерея").

В этом году коллекция экспонатов пополнилась.

Победителем конкурса поделок стал Белов Евгений. Призерами стали Сергиенко Иван, Войтко Данила, Чернов Илья.

Среди рисунков жюри выделили работу Дикуновой Алены, призерами стали Морозова Анна, Юхименко Дарья, Деркач Софья.

Особенно хочется отметить работу Лавриненко Матвея, за оригинальность идеи - его работа "Кот ученый" будет украшать шахматный клуб.

В этом году был организован еще один конкурс - "Фотоконкурс поделок из снега". Сейчас закончился внутриклубный конкурс, в котором отмечены призами и грамотами семь фоторабот: Король Никита и Король Анна, Сергиенко Ивана, Дикуновых Алены и Артема, Деркач Софьи, Ковалевой Екатерины. Все участники и призеры конкурсов награждены грамотами и призами.

А 5 февраля будут подводиться итоги городского фотоконкурса "Шахматная фантазия".