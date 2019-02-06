Итоги городского фотоконкурса поделок из снега "Шахматная фантазия"

Фотоконкурс поделок из снега в этом году проводился впервые, и сразу заинтересовал многих шахматистов, которые любят проводить время на свежем воздухе и лепить из снега шахматные фигуры.

Подведение итогов конкурса состоялось в ДЮСШ 4 и проводилось по двум номинациям: "Авторская работа" и "Семейные шахматы".

Победительницей конкурса в номинации "Авторская работа" стала Деркач Софья. Призерами стали Матрашилова Елизавета, Мельникова Василиса и Ковалёва Екатерина.

В конкурсе "Семейные шахматы" лучшей признана работа Король Никиты и его сестры Анны. Призерами конкурса стали Дикуновы Артём и Алёна, а также семья Сергиенко (Ваня и его мама Зоя Дмитриевна).

Всех призеров и победителей ждут награды в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4!