Итоги городского фотоконкурса поделок из снега "Шахматная фантазия"
Опубликовано ср, 06/02/2019 - 22:21 пользователем Маслова Ирина
Фотоконкурс поделок из снега в этом году проводился впервые, и сразу заинтересовал многих шахматистов, которые любят проводить время на свежем воздухе и лепить из снега шахматные фигуры.
Подведение итогов конкурса состоялось в ДЮСШ 4 и проводилось по двум номинациям: "Авторская работа" и "Семейные шахматы".
Победительницей конкурса в номинации "Авторская работа" стала Деркач Софья. Призерами стали Матрашилова Елизавета, Мельникова Василиса и Ковалёва Екатерина.
В конкурсе "Семейные шахматы" лучшей признана работа Король Никиты и его сестры Анны. Призерами конкурса стали Дикуновы Артём и Алёна, а также семья Сергиенко (Ваня и его мама Зоя Дмитриевна).
Всех призеров и победителей ждут награды в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4!
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