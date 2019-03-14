Информационное письмо об общем собрании 2019 г.Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация».

Белгородская региональная Общественная организация

«ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

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Уважаемые члены федерации!

22 марта 2019г. в ОЗК «Лесная сказка», с.Ольховатка, Губкинского М.О., во время проведения спартакиады Белгородской области среди муниципальных образований и городских округов, состоится общее собрание Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация».

В собрании принимают участие по одному делегату от каждого муниципального образования (на основании проведенного собрания шахматистов М.О. с предоставлением выписки из протокола собрания до 10.00 21 марта 2019г. на эл.адрес: a_ivanov@bsu.edu.ru), члены президиума федерации.

На заседании присутствует начальник УФКиС области.

Регистрация участников с 12.30 до 13.00. Делегаты предоставляют протокол собрания или выписку о выборе их делегатом.

Начало заседания в 13.00.

Повестка.

1. Информация о работе федерации за 2018г.

2. Утверждение нового устава федерации.

3. Подтверждение полномочий избранного президента федерации.

4. Утверждение кандидатуры на должность вице президента федерации (по предложению президента федерации).

5. Утверждение ревизионной комиссии.

6. Рассмотрение кандидатур в Детско – юношескую комиссию. 7. Разное.

С уважением, Президент федерации А. Косов