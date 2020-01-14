Хочешь научиться играть в шахматы? Хочешь научиться логически мыслить, просчитывать ходы наперед? Хочешь иметь острый ум и филигранно решать сложные стратегические задачки? "Звездные шахматы" - наш курс для тебя Ждем ребят на наш новый интересный курс. Бесплатное открытое занятие курса "Звёздные шахматы" - 19 января в 16:00Мы будем тут: ул. Есенина, д.9, корпус 2, 3 этаж, каб.303 Позвонить нам: 8 951 152 32 05