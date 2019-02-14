«Доброе сердце лидера»

12 февраля, в актовом зале Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов состоялась встреча людей разных поколений в рамках проекта «Сердце Лидера», идея которого заключается в укреплении солидарности общества, благодаря социализации детей из неблагополучных семей, детей, оставшихся без попечения родителей путем выстраивания общения с пожилыми людьми, проживающими в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. С помощью подобных встреч у людей разных поколений появляется возможность свободного общения, у детей – возможность иметь много любящих и внимательных бабушек и дедушек, а у взрослых – возможность видеть детскую радость в глазах и звонкий смех ребятишек.

Организатором и спонсором проекта является генеральный директор ООО «Биомед», президент Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация», а также победитель регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. Косов Александр Владимирович.

Мероприятие было организовано для представителей трех поколений: детей из Новооскольской специальной общеобразовательной школы-интерната, волонтеров Новооскольского района и пожилых людей, проживающих в доме-интернате. Мероприятие открыла директор дома-интерната Тебенькова Елена Николаевна. Затем с речью выступил Александр Владимирович, он подчеркнул, как для него важен данный проект, что идея объединить все возрасты всегда находит отзыв в сердцах людей. Было оборудовано 2 площадки.

На первой площадке в актовом зале проживающие дома-интерната с удовольствием и трепетом посмотрели творческие выступления, подготовленные ребятами из Новооскольской школы-интерната. Дети, помимо подготовленных номеров, пришли с подарками, сделанными своими руками, и показали презентацию об их интересной жизни.

Вторая площадка была организована в творческой мастерской, где состоялся дружеский матч между шахматистами: участниками волонтерского отряда «Оптимист» и получателями социальных услуг дома-интерната. За команду хозяев играли – Ганеев Салават Сергеевич, Жугин Анатолий Михайлович и Семернин Сергей Николаевич. В состав волонтёрского отряда входили учащиеся МБДОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой». Ученики старших классов: Филипп Крупенко, Виталий Беляев, Никита Пугачёв, а также ученики третьих классов: Игорь Радомский и Дарья Курпякова. В результате упорной и бескомпромиссной борьбы победу в матче одержали более опытные шахматисты, проживающие в доме-интернате.

Встреча завершилась совместным чаепитием и совместными беседами детей и волонтеров с пожилыми людьми. Волонтеры активно помогали накрывать столы и бережно ухаживали за пожилыми людьми и детьми. Предложение о том, чтобы сделать такие встречи традиционными поддержали все.

( по материалам сайта: «Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)