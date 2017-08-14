День физкультурника 2017 в Белгороде

Опубликовано пн, 14/08/2017 - 22:39 пользователем Маслова Ирина

         12 августа 2017 года Всероссийский День физкультурника в Белгороде традиционно прошёл на Центральном городском пляже. В этом году спортивный праздник не только отличился хорошей погодой, но и расширил культурную программу: белгородцы участвовали в многочисленных мастер-классах, конкурсах, соревнованиях, сдавали нормы ГТО.Как обычно, в этот день на пляже собрались и любители интеллектуальных  игр. Можно было сыграть в шахматы, шашки, собрать кубик Рубика. Мастер-класс и сеанс одновременной игры по шахматам дал международный гроссмейстер Александр Иванов.  Всего в спортивном празднике приняли участие более тысячи человек.  Подробную информацию можно узнать здесь http://www.beladm.ru/         

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