День физкультурника 2017 в Белгороде

12 августа 2017 года Всероссийский День физкультурника в Белгороде традиционно прошёл на Центральном городском пляже. В этом году спортивный праздник не только отличился хорошей погодой, но и расширил культурную программу: белгородцы участвовали в многочисленных мастер-классах, конкурсах, соревнованиях, сдавали нормы ГТО.Как обычно, в этот день на пляже собрались и любители интеллектуальных игр. Можно было сыграть в шахматы, шашки, собрать кубик Рубика. Мастер-класс и сеанс одновременной игры по шахматам дал международный гроссмейстер Александр Иванов. Всего в спортивном празднике приняли участие более тысячи человек. Подробную информацию можно узнать здесь http://www.beladm.ru/