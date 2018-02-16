Чемпион ХХ века

Шахматный клуб «Мыслитель», расположенный в прекрасном помещении Областной научной универсальной библиотеки, как всегда, в первую субботу февраля, отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 4 года. Самый юный член клуба – Селиванов Нестр, старше клуба лишь на один год. Возраст самых старших – за 80.

В конце января, ветерану шахматного движения нашей области Валерию Григорьевичу Козинову исполнилось 79 лет. Часы времени начали неумолимый отсчет к восьмому десятку. Наступил предъюбилейный год. Захотелось обернуться назад, вспомнить, как все начиналось.

Познакомился с шахматами Валерий Григорьевич в 1955 году несколько необычным способом: он жил в г.Дмитрове Курской области, и поступил учиться в местный сельскохозяйственный техникум. От него, как от самого молодого студента группы, потребовали выступить в первенстве техникума по шахматам. Один его знакомый, срочно объяснил, как ходят фигуры, и со следующего дня Козинов стал участником первенства по игре, с которой познакомился только вчера. Так как шахматы – самая объективная игра, то в э том турнире он показал стопроцентный результат…нулей, т.е. проиграл все партии и занял последнее место. Любой другой на его месте, после такого фиаско, смотреть не смог бы на шахматы. Но не таков был Валерий Григорьевич. Игра его очень заинтересовала и раззадорила. И снова и снова, при первой возможности, он садился за доску. Годовая практика не прошла даром. В первенстве техникума по шахматам следующего года он занял 1 место, опять показав стопроцентный результат, но на этот рах единиц – он выиграл все партии! Восхищенные соперники не могли поверить: в прошлом году все проиграл, а этом все выиграл. Невероятно!.Так начал закаляться шахматный и спортивный характер Валерия Козинова.

Переезд в Белгород позволил развиться таланту Козинова. В первенсвте Белгорода 1960 года он набрал 10,5 очков из 11, занял 1 место и перевыполнил норму 1 спортивного разряда.

В 1965 г. у нас проходил турнир шахматистов Белгорода и Харькова с кандидатской нормой. Козинов набрал 10.5 очков из 14, занял 1 место и стал вторым кандидатом в мастера в Белгородской области (первый Бриных Евгений Владимирович). Всего в XX веке Валерий Горигорьевич 7 раз был чемпионом области и 9 раз чемпионом Белгорода.

В 1982 году проходил областной турнир с участием международного мастера М.Н. Шера. Козинов занял 2 место, уступив лишь Шеру.

В 1992 году проходил «Турнир Чемпионов», в который допускались лишь победители прошлогодних областных соревнований. И здесь Валерий Григорьевич стал первым! Победа в «Турнире Чемпионов» дала ему полное право называться Чемпионом XХ века.

К сожалению, многочисленные удары судьбы, обрушившиеся на Валерия Григорьевича, не позволили ему стать мастером.

Я знаком с Козиновым более 50 лет. Мы сним работали на котельном заводе, играли за одну команду: он на 1 доске, я на 2. Многие соперники Козинова превосходили его по знанию теории, а он превосходил их по таланту. Его главная сила проявляется в середине игры, т.е., когда дебютная теория заканчивается. И надо играть своей головой. Здесь он был непревзойденным. Его соперники находились под постоянным прессом, т.е. на каждом ходу он находил все новые и новые пути развития инициативы, раставляя решать массу проблем. И соперники, не выдержав напряжения, борьбы, ошибались. И даже, если пользуясь знаниями теории, кому-то удавалось поймать Козинова на вариант, то он, благодаря интуиции и умению считать дальше соперников, находил выход из «безвыходных» положений».

В 1984 году в нашу область приезжал 8 чемпион мира по шахматам Михаил Таль, который провел около двух десятков сеансов одновременной игры. Среди единиц, которым удалось победить чемпиона, был и Валерий Григорьевич.

В конце XХ века Валерий Григорьевич работал на заводе «Фрез», где он создал сильный коллектив шахматистов. Команде шахматистов завода «Фрез», во главе с Козиновым, удалось даже стать чемпионами г.Белгорода, обойдя завод «Энергомаш», «Сокол» и другие. Уйдя на пенсию, Валерий Григорьевич решил передавать свой опыт детям, и стал работать тренером в ДЮСШ №4 г.Белгорода. Занятия проводились в помещении гимназии №1. Так что фундамент нынешних успехов гимназии №1 заложен Козиновым. Его воспитанники до сих пор выступают за команду гимназии. И моим воспитанникам, ставшим в дальнейшем перворазрядниками и мастерами, передает свои знания и опыт Валерий Григорьевич.

Сейчас Валерий Григорьевич Козинов является постоянным членом клуба «Мыслитель». Играет в турнирах, проходящих в этом клубе, показывая свой высокий спортивный класс. Возраст сказывается. И если он не всегда становится первым, то в призерах оказывается всегда. Среди его соперников есть и те, которые на десятки лет младше его. Происходит своеобразная передача опыта: Чемпион XХ века обучает будущих чемпионов века XXI.

Жизнь продолжается. Здоровья и успехов вам, Валерий Григорьевич!

Волошкин В.И., тренер МБУДО ДЮСШ №4 г.белгорода, февраль, 2018 г.