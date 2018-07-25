«Белая Ладья в гостях у ребят»

22 июля в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол, прошли мероприятия, посвящённые Международному Дню шахмат. Началось празднование с того, что в гости к ребятам пришла Белая Ладья. Для девчонок и мальчишек были приготовлены весёлые игры, викторина и загадки на шахматную тему. Всех детей угостили конфетами.

Затем Сергей Гончарук дал сеанс одновременной игры по шахматам на 18 досках. Виктор Серкретарёв и Матвей Михалат завершили свои партии вничью.

После сеанса состоялся шахматный турнир. Первое место занял Виктор Серкретарёв. На втором месте расположился Сергей Андрущенко, а замкнул тройку призёров Сергей Катернюк.

В заключении состоялся блицтурнир по шахматам для взрослых шахматистов. Играли по круговой системе с контролем времени 5 минут + 3 секунды на ход до конца партии каждому участнику. Победителем блицтурнира стал Иван Скурятин. Второе место занял Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка), третье – Сергей Гончарук.

Победители и призёры соревнования награждены грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Новооскольский район».