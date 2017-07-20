20 июля - Международный день шахмат!

Мы поздравляем всех спортсменов,Чья мышца — интеллект.Желаем больше вам успеховИ долгих жизни лет.Трусливых пешек в вашей жизниЧтоб как и не бывало.И чтоб как знатного ферзяУдача защищала.Чтоб счастье — верный конь, слуга,Всегда бежало с вами.Чтоб побеждали вы врагаНе раз и без устали.© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-shahmat/