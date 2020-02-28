Всероссийское соревнование по заочному решению шахматных композиций

На сайте Федерации Шахмат России опубликованы итоги 6-го Всероссийского соревнования по заочному решению шахматных композиций.

https://ruchess.ru/news/all/zavershilos_vi_vserossiyskoe_sorevnovanie_po_zaochnomu_resheniyu_shakhmatnykh_kompozitsiy/

Все шесть заданий были подобраны так, чтобы исключить помощь компьютера. Решать надо было самим.

Многим не хватило для этого 11 дней. Полностью никто не смог разобраться со всеми заданиями.

Вот, например, задание для этюдного раздела -

добавить чёрную пешку, чтобы образовался этюд с заданием: белые начинают и выигрывают.