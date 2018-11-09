Связь матча Карлсен – Каруано с Белгородом

Белгородские ветераны конечно помнят, что в 80-е годы в Белгороде жил Мирон Наумович Шер.

В начале 80-х – это молодой, перспективный мастер. Он много сделал для развития шахмат в Белгороде и области.

Сам стал в дальнейшем международным мастером и международным гроссмейстером.

В Белгороде он начал заниматься и тренерской деятельностью. В конце 80-х переехал в США, стал известным тренером.

Тренерские результаты Шера говорят сами за себя. Десятки национальных мастеров, выращенных из обычных детей в обычных школьных группах, чемпионы страны во всех возрастных номинациях, гроссмейстеры с мировым именем: Фабиано Каруана, Роберт Хесс и Петер Хайне Нильсен.

Мирон Шер помог сделать первые шаги в шахматном мире такой звезде, как Фабиано Каруана. Однако дальнейшее сотрудничество ученика и тренера не продолжилось – Фабио поехал в Испанию заниматься с Борисом Злотником.

«Фабиано всегда был фантастическим тактиком, но его нервная система никуда не годилась. Я четыре раза ездил с ним на юношеские чемпионаты мира… Существует правило: ученик выиграл – он гений, проиграл – виноват тренер. А постоянного ничего в жизни не бывает – перемены неизбежны. Я много с ним и его отцом беседовал и уговаривал. Дело в том, что если ты добился большого прогресса, то на высоком гроссмейстерском уровне надо каждые три года менять тренера. Ведь люди привыкают друг к другу, зацикливаются и повторяют одни и те же ошибки. Я им посоветовал – и они поехали в Испанию к Борису Злотнику» (М. Шер). http://ruchess.ru/persons_of_day/sher_pd/

У меня с Мироном дружеские отношения, не раз он был у нас в семье.

И сейчас обмениваемся иногда короткими сообщениями в Фейсбуке.

А тогда, однажды, ездили вместе на крупное всесоюзное соревнование -

“Всесоюзный массовый шахматный турнир посвящённый 60-летию образования СССР”, г. Ярославль, 21-31 января 1983 года.

Среди судей был известнейший деятель шахматного движения СССР, мастер с 1929 года, Яков Герасимович Рохлин.

Участников было около 30 человек, почти все мастера. Кандидатов, кроме меня, было ещё человека 4, 7 туров, швейцарка.

Мы с Мироном сделали по 6 ничьих. Мне эти ничьи с трудом давались, а Мирон играл в полсилы.

Он одну партию ещё выиграл, закончив соревнование с +1, а я в одной партии не устоял и в итоге -1.

Жребий нас свёл в первом же туре. Никакой договорной ничьи, играли по настоящему.

Игра была равна, но был один интересный момент, который помогла выявить компьютерная программа.

Мирон Шер(будущий тренер Фабиано Каруано) – Григорий Попов(будущий чемпион мира в шахматной композиции)

1 тур, 22 января 1983 года

1. Кf3 Кf6 2. c4 e6 3. Кc3 d5 4. d4 c5 5. e3 Кc6 6. cd ed 7. Сe2 Кe4 8. 0-0 Сe6 9. Фa4 Сd6 10. dc К:c5 11. Фd1 0-0

12. Кb5 Сe7 13. Сd2 Кe4 14. Сc3 a6 15. Кbd4 К:c3 16. bc Фa5 17. Фb3 Лab8 18. Лab1 К:d4 19. К:d4 Лfc8

20. К:e6 Здесь я автоматически, не задумываясь ответил -20. … fe.

А компьютер советует – 20. … Л:c3! со спокойной равной игрой - 21. Фb6 Ф:b6 22. Л:b6 fe 23. Л:e6 Сc5

Правда, сделанный ход тоже нельзя считать плохим, всё потом уровнялось, но белые получили опасную проходную.

21. c4 b5 22. cd Лc3 23. Фd1(немного лучше 23. Фb2) Ф:a2 24. d6 Сf6 25. Лba1 Фd5 26. Л:a6 b4 27. Фa4 Лa3

28. Фd7 Л:a6 29. С:a6 Лd8 30. Фc7 Ф:d6 31. Ф:d6 Л:d6 32. Сc4 Крf7 33. Сb3 ничья.

В партии не было серьёзных ошибок, ничья закономерна.

Проживая в Белгороде, Мирон Наумович накапливал тренерский опыт, который с успехом применил в работе с Фабиано Каруано.

И сейчас белгородские шахматисты имеют некоторое основание болеть за воспитанника бывшего белгородского шахматиста.