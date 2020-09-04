Разбор партии 1970 года

13 ноября 2019 на сайте ФШР в статье “Сороковые роковые… 1949 год” о 70-летних юбилярах рассказывал международный мастер Николай Мишучков.Среди многих известных шахматистов упоминалось и о Илье Микляеве.

“Из 70-летних мастеров-юбиляров рано добился весомых успехов Илья Юрьевич Микляев.

На Спартакиаде школьников (Ленинград, 1967) он выступил на 5 доске за команду Украины, которая заняла тогда 3 призовое место. Кстати, на той же Спартакиаде команду школьников РСФСР, которая и стала чемпионом, возглавлял молодой мастер 18-летний Г. Тимощенко (будущий чемпион мира А. Карпов играл на 2-й доске). А уже в декабре И. Микляев играет в 35-м первенстве страны в своем родном Харькове, где лишь немного не дотянул до перехода в «цех мастеров» (по выражению тогдашнего старшего тренера ЦС «Буревестник» И. Березина). В начале 1968 года в полуфинале ЦС «Буревестник» в Ленинграде 19-летний студент Харьковского медицинского института выполняет заветную норму, а в финале ЦС в Светлогорске становится чемпионом.”

Илья Микляев успешно соперничал и с Анатолием Карповым и Михаилом Штейнбергом (студентом мехмата Харьковского университета).

Как известно, Михаил Ботвинник называл Михаила Штейнберга главной надеждой советских шахмат.

С Михаилом Штейнбергом мне не довелось играть, но много раз сидели рядом, выступая за мехмат ХГУ. А с Ильёй Микляевым однажды довелось сыграть. Он давал сеанс одновременной игры в общежитии ХГУ. Вот та партия более чем 50-летней давности.

16 апреля 1970 года



Илья Микляев - Григорий Попов

1. e4 c5 2. Кf3 a6 3. Кc3 Кc6 4. d4 cd 5. Кxd4 e5 6. Кf5 d6

7. Кe3 Кf6 8. Сe2 Сe7 9. 0-0 0-0 10. Кed5 Кxd5 11. Кxd5 Сe6 12. Сe3 f5

13. ef Сxf5 14. f4 Лc8 15. c4 Сe6 16. Лc1 Фe8 17. Сh5 Сf7 18. Сg4 Лb8

Здесь компьютерные программы советуют 19. c5! с большим перевесом(+2).

Но в сеансе делать такие ответственные ходы рискованно. Поэтому белые не форсируют события.

19. Крh1 Сd8 20. Фd2 Сe6 21. Сf3 Кe7 22. fe de 23. Сc5 Лf7

24. Лfe1 Кg6 25. Сe4 Сf5 26. Сxf5 Лxf5 27. Сd6 Лc8 28. c5 Фf7

Здесь позиция уже выровнялась. Красивый слон белых на ‘d6’ большой роли не играет.

И чёрные постепенно перехватили инициативу.

29. Фd1 Сg5 30. Лc2 e4 31. Кc3 Лe8 32. Крg1 e3 33. b4 Лf2 34. Сg3

Теперь очень сильно было сразу 34. … Лd2!, с оценкой +3.5 в пользу чёрных. Но захотелось напасть на ферзя другой ладьёй -

34…. Лd8? 35. Сd6?(немного лучше было 35. Фb1) Лd2

36. Лxd2 de 37. Лf1? (у белых плохо. Компьютер советует 37. Лe4) Фc4

38. Фf3 Лe8 39. Кd1 h6 40. g3

Здесь почти немедленно выигрывало 40. … Лe1!. Оценка +5 в пользу чёрных.

Но болельщики, друзья подсказывали – “лошадью ходи, лошадью…”.

Поэтому прислушался к советам и сходил -

40. … Кe5? 41. Сxe5 Лxe5 42. h4 Сf6 43. Фxb7

Выигрыш ещё не был упущен. Здесь надо было играть 43. … Фd3! или 43. … Фg4 и белые беспомощны. Оценка +4 в пользу чёрных.

Но поспешил с ходом, который надо было делать ещё на 40-м ходу.

43. … Лe1? Помню, Илья обратился здесь ко мне – “Ну что, думаешь уже выиграл? А вот это ты посчитал?” -

44. Фc8+ Крf7 45. Фd7+ Крg6 46. Фf5+ Крf7 47. Фd7+

ничья

Ещё в своей статье Николай Мишучков писал -

“К сожалению, потом Илья Микляев оставил шахматы. Стал врачом, профессором кардиологии, специалистом по омоложению, написал несколько научных книг. А мог бы стать и гроссмейстером, в молодости «его стратегически глубокая игра привлекала всеобщее внимание» (И. Березин). Что ж, у каждого своя судьба.”