Памяти Козинова Валерия Григорьевича.

С Валерием Григорьевичем я впервые встретился за доской в 1975 году на первенстве области. Валерий Григорьевич в том турнире отстаивал свой титул чемпиона области, а для меня это было первое первенство области. Я только годом ранее поселился в Белгороде, после учёбы в Харькове и службы в СА. Право на участие в первенстве области дало удачное выступление в чемпионате Белгорода в конце 1974 г.

С Валерием Григорьевичем встретился в 7 туре. Партия получилась очень острой, напряжённой при разносторонних рокировках.

Моя атака на королевском фланге захлебнулась. Чёрные отклонили предложенную жертву коня, сами пожертвовали качество развили атаку, раскрыли белого короля.

Вот какая позиция возникла после 28 хода чёрных.

Первенство Белгородской области. 1975 год.

7 тур. Григорий Попов - Валерий Козинов

Спасения у белых уже не было.

В партии было 29. Фd2 Сb5+ 30. Крd1 Ф:a8 31. Кe6 Лf7 32. Лg6 Лa7 33. Л:h6+ Крg8 34. Л:f6 Лa1+ и белые сдались.

Помню, Валерий Григорьевич был очень доволен той партией, хвалил и меня за находчивость в защите.

В том чемпионате он в очередной раз стал чемпионом области, на этот раз вместе Борисом Васильевичем Синёвым.

Борис Васильевич выиграл тогда у меня интересный 4-х коневый эндшпиль. Я тогда занял 4-е место, 3-м был Шкрыль Владимир Григорьевич.

Через год я пытался взять реванш у Валерия Григорьевича, был близок к победе, но стоило немного расслабиться и даже ничью упустил.

Если в предыдущей партии была очень острая игра, то здесь была позиционная игра.

Вот почти полная партия.

Первенство Белгородской области. 1976 год.

9 тур. Валерий Козинов – Григорий Попов

1. e4 d5 2. exd5 Кf6 3. d4 Кxd5 4. Кf3 Сf5 5. a3 e6 6. c4 Кb6 7. Сe3 К8d7 8. Кc3 Сe7 9. Сe2 O-O 10. Фb3 c5 11. d5 exd5 12. cxd5 Лc8 13. Лd1 c4 14. Фa2 Сf6 15. O-O Кc5

Дебют не дал преимущества ни одной из сторон. Начались размены.

16. Сxc4 Кxc4 17. Фxc4 Кe4 18. Фb4 Кxc3 19. bxc3 Сxc3 20. Фxb7 Сc2 21. Лdc1 Сd3 22. Лfd1 Сe2

Чёрные поймали белую ладью, но белые имеют за неё достаточную компенсацию.

23. Фxa7 Сxd1 24. Лxd1 Лc7 25. Фa4 Фa8 26. Фb3 Лb8 27. Фc2 Фxa3 28. h3 Фa5 29. Фe4 Лd8 30. Кg5 g6 31. Фh4 h5

Здесь у белых был красивый уравнивающий вариант. За доской мы его не видели

(32. Кe6! Лхd5 33. Лхd5 Фхd5 34. Кхc7 Фd1+ 35. Крh2 Сe5+ 36. g3 Схc7 =)

В партии последовало -

32. Фf4 Лcd7 33. g4 h4 34. Фf3 Сe5 35. d6 Фa8 36. Фxa8 Лxa8

Здесь белым надо было играть - 37. Лd5! с равенством

Было сыграно -37. Кe4? и если бы чёрные сыграли 37. … Лa4!, они могли выиграть.

Но было – 37. … f5? 38. Лd5 fxe4 39. Лxe5 Лxd6 40. Лxe4 Лda6 41. Сg5 Л6a3 42. Крg2 Л3a4

43. Лxa4 Лxa4 44. Сxh4 Крh7 45. Сg3 g5 46. f3 Лa2+ 47. Сf2 Крg6

Далее запись партии не сохранилась. Позиция равна, но чёрные допустили размен пары пешек и постепенно Валерий Григорьевич переиграл меня.

Эта партия также характерна для стиля Валерия Григорьевича. Даже попадая в трудные позиции, он проявлял упорство, находчивость и не прощал противнику малейших промахов.

Выиграть мне удалось у него только в следующем первенстве города и опять же в напряжённейшей партии. В дальнейшем у нас были в основном “малокровные” ничьи.

У меня всегда были с Валерием Григорьевичем хорошие отношения. В 1978 году он был чемпионом области, но на спартакиаде Юга России во Владикавказе(Орджоникидзе) предложил мне играть на 1-й доске.

И таким образом, благодаря Валерию Григорьевичу мне довелось тогда сыграть с известными шахматистами, обыграть бывшего президента FIDE Кирсана Илюмжинова.

Светлая Вам память, Валерий Григорьевич …

Владимир Григорьевич Шкрыль, Тимофей Фёдорович Черкасов, Григорий Леонтьевич Попов,

Анатолий Фёдорович Мотузный, Валерий Григорьевич Козинов, Александр Алексеевич Слюняев. 1979 г. Областной шахматный клуб.