Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 9.

В партии девятого тура один неточный ход белых привёл к поражению.

Случился редкий 4-х ферзевый эндшпиль. В серьёзных партиях у меня раньше не встречалось такого.

В дальнейшем было ещё раза 3-4, когда 4 ферзя довольно долго существовали на доске.

Лично-командное первенство вузов г. Харькова

9 тур 8 апреля 1971 года.

Попов Кац

1. e4 c5 2. Кf3 e6 3. d4 cd 4. К:d4 a6 5. Кc3 Кc6 6. Сe3 Кf6 7. Сe2 Сb4 8. f3 d5 9. 0-0 de 10. К:e4 К:e4

11. fe Сc5 12. c3 0-0 13. Крh1 Фh4 14. Лf4 Фe7 15. К:c6 bc 16. С:c5 Ф:c5 17. Лf3 e5 18. Лg3 Лb8

19. Фd2 Фe7 20. Сc4 g6 21. b3 a5 22. Лd1 Сe6 23. С:e6 Ф:e6 24. h3 a4

Здесь лучше играть 25. с4 с примерно равной игрой. Отдавать поле ‘c4’ чёрному ферзю не стоило.

25. b4? Фc4 26. Лe3 Лbd8

Здесь компьютер советует растаться с ферзём за 2 ладьи. Но решено было играть без пешки.

27. Лd3?( Л:d8!) Л:d3 28. Ф:d3 Ф:a2 29. c4 a3 30. b5 cb 31. cb Лc8 32. b6 Фb2 33. Лb1 Лc1+

34. Л:c1 Ф:c1+ 35. Крh2 a2 36. b7 a1Ф 37. b8Ф+ Крg7 и на доске 4 ферзя!

38. Фb4 h5 39. h4?(лучше Фbd2)

Чёрные могли выиграть в 2 хода - 39…. Фh1+! 40. Крg3 и Фag1!.

Но они этого не видели и игра затянулась почти на 30 ходов.

Правда шансов спастись у белых не было.

39…. Фf4+ 40. Фg3 Фh1+ 41. Кр:h1 Ф:g3 42. Крg1 Ф:h4 43. Фc4 Фf4 44. Фd3 Фh4 45. Фd5 Фg3 46. Фc4 Фe3+

47. Крh1 h4 48. Фd5 Фf4 49. Фd3 g5 50. Фd8 g4 51. Ф:h4 Фc1+ 52. Крh2 Фh6 53. Ф:h6 Кр:h6 54. g3 Крg5

55. Крg2 f5 56. ef Кр:f5 57. Крf2 Крe4 58. Крe2 Крd4 59. Крd2 e4 60. Крe2 e3 61. Крe1 Крd3 62. Крd1 e2+

63. Крe1 Крd4 64. Кр:e2 Крe4 65. Крf2 Крd3 66. Крf1 Крe3 67. Крg2 Крe2 белые сдались.

финальная, безрадостная для белых позиция