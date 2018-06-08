Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 9.

Опубликовано пт, 08/06/2018 - 20:57 пользователем PopovGL

В партии девятого тура один неточный ход белых привёл к поражению.

Случился редкий 4-х ферзевый эндшпиль.  В серьёзных партиях у меня раньше не встречалось такого.

В дальнейшем было ещё раза 3-4, когда 4 ферзя довольно долго существовали на доске.

Лично-командное первенство вузов г. Харькова

9 тур 8 апреля 1971 года.

Попов  Кац

1. e4  c5  2. Кf3  e6  3. d4  cd  4. К:d4  a6  5. Кc3 Кc6  6. Сe3 Кf6 7. Сe2  Сb4  8. f3 d5  9. 0-0 de 10. К:e4  К:e4 

11. fe Сc5   12. c3  0-0 13. Крh1 Фh4 14. Лf4 Фe7  15. К:c6  bc  16. С:c5 Ф:c5 17. Лf3 e5  18. Лg3 Лb8

19. Фd2 Фe7  20. Сc4 g6 21. b3  a5  22. Лd1 Сe6 23. С:e6 Ф:e6 24. h3 a4

Здесь лучше играть 25. с4 с примерно равной игрой. Отдавать поле ‘c4’ чёрному ферзю не стоило.

25. b4? Фc4  26. Лe3 Лbd8

Здесь компьютер советует растаться с ферзём за 2 ладьи. Но решено было играть без пешки.

27. Лd3?( Л:d8!) Л:d3  28. Ф:d3 Ф:a2 29. c4  a3 30. b5  cb   31. cb Лc8  32. b6 Фb2 33. Лb1 Лc1+ 

34. Л:c1 Ф:c1+ 35. Крh2 a2  36. b7  a1Ф  37. b8Ф+ Крg7   и на доске 4 ферзя! 

38. Фb4 h5 39. h4?(лучше Фbd2)

Чёрные могли выиграть в 2 хода - 39…. Фh1+! 40. Крg3 и Фag1!.

Но они этого не видели и игра затянулась почти на 30 ходов.

Правда шансов спастись у белых не было.

39…. Фf4+  40. Фg3 Фh1+ 41. Кр:h1 Ф:g3  42. Крg1 Ф:h4 43. Фc4 Фf4  44. Фd3 Фh4 45. Фd5 Фg3 46. Фc4 Фe3+

47. Крh1 h4  48. Фd5 Фf4 49. Фd3 g5  50. Фd8 g4 51. Ф:h4 Фc1+  52. Крh2 Фh6 53. Ф:h6 Кр:h6  54. g3 Крg5

55. Крg2  f5  56. ef  Кр:f5 57. Крf2 Крe4  58. Крe2 Крd4 59. Крd2 e4  60. Крe2 e3 61. Крe1 Крd3 62. Крd1 e2+

63. Крe1 Крd4 64. Кр:e2 Крe4 65. Крf2 Крd3 66. Крf1 Крe3  67. Крg2 Крe2 белые сдались.

финальная, безрадостная для белых позиция

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