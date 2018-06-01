Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 8.

Перед 8-м туром опять вышел на +3(5 из 7), поэтому противник достался серьёзный.

И я мог бы проиграть, если бы он играл порешительнее.

На 12-м ходу сделал необдуманный ход, лишился пешки.

А затем и вторую зачем-то оставил под боем.

Лично-командное первенство вузов г. Харькова

8 тур 5 апреля 1971 года.

Попов Кафтарян

1. e4 c5 2. Кf3 a6 3. c4 Кc6 4. Кc3 g6 5. d4 cd 6. К:d4 Сg7 7. Сe3 d6 8. Сe2 Кf6 9. 0-0 0-0 10. f4 Сd7 11. Лc1 Лc8

Здесь можно спокойно играть, например - 12. Кb3. Но зачем-то сыграл агрессивно-

12. g4??! К:g4 13. С:g4 С:d4 14. С:d4 С:g4 15. Ф:g4 К:d4

У белых есть небольшая компенсация за пешку, поактивнее вроде.

Надо было играть аккуратнее, например - 16. Кd5. А сыграно было -

16. f5??! и противнику надо было смело бить 2-ю пешку – 16. … Л:c4.

Но ему видимо что-то почудилось и он сыграл –

16. … Крg7? 17. Кd5 Кc6 18. Фh4 Крh8 19. f6 ef 20. К:f6 h5 21. Фg5 Крg7

Белые, благодаря осторожной игре чёрных, уровняли. Здесь можно было форсировать ничью вечным шахом.

Попытка играть на выигрыш не увенчалась успехом, так как противник заиграл увереннее и пришлось самому мне спасаться.

22. К:h5+ Крh7 23. Кf6+ Крg7 24. Лc3 Лh8 25. Лg3 Кe5 26. b3 b5 27. cb ab

28. Фd2 Фb6+ 29. Крh1 Фc6 30. Кd5 Фc2 31. Ф:c2 Л:c2 32. Лg2 Лhc8

33. Лgf2 Л:f2 34. Л:f2 Лc1+ 35. Крg2 Лe1 36. Кc3 b4 37. Кb5 Лd1 38. Лe2 Крf6

39. Кc7?(Лf2+) Крg5?(Кd3!) 40. Кd5 Лd4 41. Крg3 f5 42. h4+ Крh6

43. Крf4 fe 44. Кf6 e3+ 45. Кр:e3 Л:h4 46. Лd2 Кf7 47. Кe8 Лh3+ 48. Крe4 Лh4+

49. Крe3 Лh3+ 50. Крe4 Кg5+ 51. Крd5 Лh5 52. Кf6 Кf3+ 53. К:h5 К:d2

54. Кg3 Крg5 55. Кe2 Крg4 56. Кр:d6 Кe4+ 57. Крe5 Кc3 58. Кf4 g5

59. Кd3 К:a2 60. Крe4 Крg3 61. Крf5 Крh4 62. Кe5 Кс1 63. Кf3+ Крg3

64. К:g5 К:b3 65. Крe4 Кc5+ 66. Крd4 b3 67. Крc3 ничья