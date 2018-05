Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 7.

В 7 туре мой противник допустил на первый взгляд незначительную оплошность на 8 ходу. Но это почти форсированно привело к серьёзным материальным потерям.

Несмотря на внешне непритязательную игру обеих сторон, партия содержала интересные моменты, выявленные компьтерными программами.

Лично-командное первенство вузов г. Харькова

7 тур 1 апреля 1971 года.

Киктев Г. С. Попов Г. Л.

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Кf3 Кf6 4. g3 Сf5 5. Фb3 Фb6 6. Кc3 Кa6 7. Ф:b6? ab

В этой позиции компьютер советует напрашивающийся ход - 8. Сg2!

Но неожиданно последовало псевдонапрашивающееся -

8. a3?? Кb4 9. Крd1 Кg4 10. Сe3 Кc2 11. Лc1 Кc:e3 12. fe

Компьютер здесь предпочитает выигрыш пары пешек после - 12. … К:e3+!

Чёрные же “по человечески” пошли за качеством -

12. … Кf2+ 13. Крe1 К:h1 14. Сg2 К:g3

Здесь даже любой гроссмейстер не будет тратить время на размышления и машинально сыграет - 15. hg.

Машина же машинально не играет, а “размышляет” в каждой позиции и здесь предлагает более перспективное -

15. cd!!? Кe4 16. dc bc 17. Кe5 f6 18. Кd3 К:c3 19. С:c6+ Крf7 20. С:a8

Конечно, это тоже белых не спасало, но могло запутать чёрных.

15. hg? dc 16. Кe5 Лb8 17. К:c4 b5 18. Кa5 Сd7 19. d5 c5 20. Кe4 b6 21. Кc6 С:c6 22. dc e6 23. Кc3 Сd6

22. Крf2 Крe7 25. К:b5 Лbc8 26. К:d6 Кр:d6 27. Лd1+ Крe5 28. Лd7 Лhd8 29. Л:f7 Лf8 30. Л:f8 Л:f8+

31. Крe1 Лd8 32. a4 c4 33. Сf3 Лa8 34. Крd2 Крd6 35. Крc3 Л:a4 36. Сe4 g6 37. Сf3 b5 38. g4 h6

39. Крd4 e5+ 40. Крc3 Лa6 41. Крb4 Л:c6 42. Кр:b5

Всего 3 хода потребовалось чёрным для принуждения белых к капитуляции -

42. … c3! 43. bc Л:c3 44. e4 Л:f3 белые сдались

Моим соперником в этой партии был известный харьковский шахматный организатор, директор шахматно-шашечного клуба «Шахрад» Киктев Григорий Сильвестрович. Он известный тренер, воспитал несколько мастеров.

В 80-е годы регулярно проводились матчи между командами Белгорода и Харькова.

Мы к ним ездили, они к нам. Конечно, силы были несоизмеримы и мы регулярно проигрывали.

Однажды харьковчане решили, что с нами справится и клубная команда и выставили студентов ХИИКС – членов клуба «Шахрад», воспитанников Киктева Г. С..

Команда студентов была конечно сильной, сплошные КМС, но белгородцы победили их.

После этого харьковчане стали серьёзнее относиться к таким матчам, так как в печати сообщалось о победе белгородских шахматистов над харьковскими, не уточняя, что за Харьков играла клубная команда.