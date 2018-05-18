Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 6.
В 6-м туре у меня произошла дебютная катастрофа.
Напоролся на вариант, который хорошо знал партнёр.
Начинающим шахматистам эта партия может быть хорошим учебным примером.
Лично-командное первенство вузов г. Харькова
6 тур 27 марта 1971 года.
Попов Безброш
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 c5 – разыграна “защита Тарраша”.
В моей небогатой тогда практике она встретилась впервые.
Как правильно играть – понятия не имел.
4. cd cd
Теперь получилась разновидность отказанного ферзевого гамбита -
«Гамбит Шара — Геннинга». Вот что говорится в учебниках про этот гамбит.
Жертвуя пешку, чёрные стремятся получить перевес в развитии и завладеть инициативой, после чего, наращивая давление, рассчитывают развить опасную атаку. А. А. Алехин дал дебюту следующую характеристику: «Интересная жертва пешки. Всё же аналитическая проверка гамбита показала, что белые при правильной защите, несмотря на перевес противника в развитии, должны выйти из дебюта с лишней пешкой и безопасной позицией».
Как признался после партии мой соперник, именно этот гамбит однажды привлёк его внимание и он хорошо его изучил.
А я, увы, оказался первым его “клиентом” в этом дебюте …
5. Ф:d4? (немного лучше 5. Фa4+! Кd7 6. Ф:d4) Кc6 6. Фd1 ed
Здесь обязательно надо было играть - 7. Ф:d5! с нормальной игрой.
7. К:d5? Сe6 8. e4?(комп советует 8. Кc3 с примерно равной игрой) Кf6
9. К:f6 (плохо теперь и 9. Кc3) Ф:f6 10. a3 Лd8
А здесь обязательно надо было ходить - 11. Фa4.
С примерным вариантом - 11. Фa4 Сc5 12. Кf3 0-0 13. Сe2. Белые могли ешё сопротивляться.
Сделанный же белыми ход ведёт к быстрому проигрышу.
11. Фf3?? Кd4 12. Фc3 Лc8 13. Сg5 Фe5 14. Сb5+ Ф:b5 15. Ф:d4 Ф:g5
16. g3 Лc1+ 17. Л:c1 Ф:c1+ 18. Крe2 Фc2+ 19. Крf3 Сc5 белые сдались
Моим противником в этой партии был известный харьковский кандидат в мастера, сейчас он проживает в Израиле.
Так как я после 5 партий оказался среди лидеров, то жребий мог свести меня и с самыми именитыми участниками первенства.
Там играли 2 мастера. Первый - Борис Григорьевич Хануков(родился в 1939), позднее ставший международным мастером, тренер. Кандидат технических наук. Сейчас живёт в Германии.
Вторым мастером был один из сильнейших молодых мастеров того времени Илья Юрьевич Микляев, участник первенства СССР 1967 года. Он же и стал победителем первенства ВУЗов 1971.
После окончания мединститута между шахматами и медициной, Микляев выбрал медицину. Ныне это известный профессор кардиологии, занимается проблемами омоложения.
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