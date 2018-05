Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 6.

В 6-м туре у меня произошла дебютная катастрофа.

Напоролся на вариант, который хорошо знал партнёр.

Начинающим шахматистам эта партия может быть хорошим учебным примером.

Лично-командное первенство вузов г. Харькова

6 тур 27 марта 1971 года.

Попов Безброш

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 c5 – разыграна “защита Тарраша”.

В моей небогатой тогда практике она встретилась впервые.

Как правильно играть – понятия не имел.

4. cd cd

Теперь получилась разновидность отказанного ферзевого гамбита -

«Гамбит Шара — Геннинга». Вот что говорится в учебниках про этот гамбит.

Жертвуя пешку, чёрные стремятся получить перевес в развитии и завладеть инициативой, после чего, наращивая давление, рассчитывают развить опасную атаку. А. А. Алехин дал дебюту следующую характеристику: «Интересная жертва пешки. Всё же аналитическая проверка гамбита показала, что белые при правильной защите, несмотря на перевес противника в развитии, должны выйти из дебюта с лишней пешкой и безопасной позицией».

Как признался после партии мой соперник, именно этот гамбит однажды привлёк его внимание и он хорошо его изучил.

А я, увы, оказался первым его “клиентом” в этом дебюте …

5. Ф:d4? (немного лучше 5. Фa4+! Кd7 6. Ф:d4) Кc6 6. Фd1 ed

Здесь обязательно надо было играть - 7. Ф:d5! с нормальной игрой.

7. К:d5? Сe6 8. e4?(комп советует 8. Кc3 с примерно равной игрой) Кf6

9. К:f6 (плохо теперь и 9. Кc3) Ф:f6 10. a3 Лd8

А здесь обязательно надо было ходить - 11. Фa4.

С примерным вариантом - 11. Фa4 Сc5 12. Кf3 0-0 13. Сe2. Белые могли ешё сопротивляться.

Сделанный же белыми ход ведёт к быстрому проигрышу.

11. Фf3?? Кd4 12. Фc3 Лc8 13. Сg5 Фe5 14. Сb5+ Ф:b5 15. Ф:d4 Ф:g5

16. g3 Лc1+ 17. Л:c1 Ф:c1+ 18. Крe2 Фc2+ 19. Крf3 Сc5 белые сдались

Моим противником в этой партии был известный харьковский кандидат в мастера, сейчас он проживает в Израиле.

Так как я после 5 партий оказался среди лидеров, то жребий мог свести меня и с самыми именитыми участниками первенства.

Там играли 2 мастера. Первый - Борис Григорьевич Хануков(родился в 1939), позднее ставший международным мастером, тренер. Кандидат технических наук. Сейчас живёт в Германии.

Вторым мастером был один из сильнейших молодых мастеров того времени Илья Юрьевич Микляев, участник первенства СССР 1967 года. Он же и стал победителем первенства ВУЗов 1971.

После окончания мединститута между шахматами и медициной, Микляев выбрал медицину. Ныне это известный профессор кардиологии, занимается проблемами омоложения.