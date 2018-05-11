Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 5.

Опубликовано пт, 11/05/2018 - 19:13 пользователем PopovGL

В пятом туре первенства общества “Буревестник”(Харьков) 1971 года мне достался сильный шахматист, который явно переоценил свою позицию, пожертвовав на ровном месте пару пешек. Чёрным оставалось только аккуратно реализовать материальный перевес.

5 тур 25 марта 1971 года.

Лапшенков – Попов

1. e4 c5 2. Кf3 d6 3. d4 cd 4. К:d4 Кc6 5. Сb5 Фc7  6. Кc3 e6 7. f4 Кf6  8. Сe3 Сe7

9. Фf3 Сd7  10. a3 0-0 11. Кde2 a6  12. Сd3 b5 13. g4 Кe8  14. Фh3 g6 15. Кg3 Сf6 

Белые по дебюту не получили преимущества. Им надо было заканчивать развитие, например, 16. 0-0-0.

Но вместо этого они “пошли в атаку” -

16. e5? de 17. Сc5 Сe7  18. С:e7 К:e7 19. Кge4 ef  20. Кg5 Фe5+ 21. Кce4 Фg7 

22. 0-0-0  Сc6 23. Лhf1 Кd5  24. Лf2 h6 25. Кf3  b4  26. ab К:b4 27. Кfd2  Лb8 

28. Кb3 Кd5 29. g5 h5 30. Лe1  a5 31. Кec5 Кec7 32. c4 Кb4 33. К:a5

У белых уже очень тяжёлая позиция и последний их ход только ускорил поражение.

33. … Фd4!  34. К:c6 Ф:c5 35. К:b8 Ф:f2  36. Лf1  Фd4 37. Лd1 Л:b8  38. Лd2 Лd8

белые сдались.

Набрав 4 очка из 5 неожиданно оказался в группе лидеров, в которой были всем известные харьковские шахматисты и я – никому не известный новичок для таких соревнований.

 

 

Теги: 
анализ партий
Яндекс.Метрика