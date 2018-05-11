Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 5.

В пятом туре первенства общества “Буревестник”(Харьков) 1971 года мне достался сильный шахматист, который явно переоценил свою позицию, пожертвовав на ровном месте пару пешек. Чёрным оставалось только аккуратно реализовать материальный перевес.

5 тур 25 марта 1971 года.

Лапшенков – Попов

1. e4 c5 2. Кf3 d6 3. d4 cd 4. К:d4 Кc6 5. Сb5 Фc7 6. Кc3 e6 7. f4 Кf6 8. Сe3 Сe7

9. Фf3 Сd7 10. a3 0-0 11. Кde2 a6 12. Сd3 b5 13. g4 Кe8 14. Фh3 g6 15. Кg3 Сf6

Белые по дебюту не получили преимущества. Им надо было заканчивать развитие, например, 16. 0-0-0.

Но вместо этого они “пошли в атаку” -

16. e5? de 17. Сc5 Сe7 18. С:e7 К:e7 19. Кge4 ef 20. Кg5 Фe5+ 21. Кce4 Фg7

22. 0-0-0 Сc6 23. Лhf1 Кd5 24. Лf2 h6 25. Кf3 b4 26. ab К:b4 27. Кfd2 Лb8

28. Кb3 Кd5 29. g5 h5 30. Лe1 a5 31. Кec5 Кec7 32. c4 Кb4 33. К:a5

У белых уже очень тяжёлая позиция и последний их ход только ускорил поражение.

33. … Фd4! 34. К:c6 Ф:c5 35. К:b8 Ф:f2 36. Лf1 Фd4 37. Лd1 Л:b8 38. Лd2 Лd8

белые сдались.

Набрав 4 очка из 5 неожиданно оказался в группе лидеров, в которой были всем известные харьковские шахматисты и я – никому не известный новичок для таких соревнований.