Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 4.

Очередная партия получилась довольно скучная. После массовых разменов она из дебюта сразу перешла в эндшпиль.

Но были и забавные и поучительные моменты.

Лично-командное первенство вузов г. Харькова

4 тур 21 марта 1971 года.

Гагиев – Попов

1. e4 c5 2. Кc3 e6 3. Кf3 Кc6 4. d4 cd 5. К:d4 a6 6. К:c6 bc 7. Сd3 Сc5

8. 0-0 Кe7 9. Фh5 Сd4 10. Кe2 g6 11. Фh6 Кg8 12. Фf4 Сg7 13. Кg3 Кe7

Чёрные развивались странным образом. Слон с ‘f8’ фианкеттировался на ‘g7’ по маршруту – Сf8-c5-d4-g7.

Фактически выполнена задачная тема Rundlauf.

И чёрный конь выполнил дважды задачную тему – возврат(switchback), двигаясь по маршруту - Кg8-e7-g8-e7.

Но белые тоже делали малополезные ходы ферзём, конём и позиция оставалась примерно равной.

14. e5 0-0 15. Кe4 f6 16. ef Кd5 17. Фh4 К:f6 18. Сg5 d5 19. С:f6 С:f6 20. К:f6 Ф:f6 21. Ф:f6 Л:f6

Уже после 21 хода наступил эндшпиль.

Белые далее играли не лучшим образом, поспешив образовать проходную, не подключив к игре своего короля

22. b4 Сd7 23. Лfe1 Крf7 24. a4 Крe7 25. c4 Лf4 26. cd cd 27. b5 ab 28. ab Л:a1

29. Л:a1 Лb4 30. Лa5 Лb3 31. Сf1 d4 32. f3 d3?

(компьютер не одобряет этот ход, советует 32,.. Крd6!

Белым хотелось побыстрее выиграть пешку b5, забыв, что своя на d3 тоже может подвергнуться опасности)

33. Крf2 С:b5 34. Лa1 Крf6 35. Крe3

Компьютер рекомендует переход в ладейный эндшпиль –

35. … d2+ 36. Кр:d2 С:f1 37. Л:f1 Лb2+ 38. Крe3 Л:g2 39. Лh1 g5 но путь к победе здесь ещё долог.

Не помню, видел я эту возможность или нет, но решил повременить с форсированием.

35. … Крf5 36. Лa5 Крe5 37. g3 Крf6 38. Лa1 g5 39. h3 h5 40. Лd1 h4

А здесь, видимо к ничьей вело 41. gh! gh 42. С:d3! – пешечный эндшпиль ничейный.

Сделанный же белыми ход приводит форсированно к проигрышу.

41. g4? Крe5 42. Лd2 Лb1 43. Сg2 Лe1+ 44. Крf2 Лe2+ 45. Л:e2+ de 46. Крe1 Крf4

47. Сh1 Крg3 48. f4 gf 49. g5 f3 50. С:f3 Кр:f3 51. g6 Сd3 52. g7 Сh7 белые сдались