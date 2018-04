Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 3.

В 3-м туре первенства вузов г. Харькова 1971 года(первенство общества “Буревестник”) произошла дебютная катастрофа.

Играя белыми, делал казалось бы активные развивающиеся ходы, которые уже к 10 ходу привели к плачевной позиции.

Была возможность поправить дела на 22 ходу, но не воспользовался случаем.

Лично-командное первенство вузов г. Харькова

3 тур 18 марта 1971 года.

Попов – Карпейко

1. e4 c6 2. d4 g6 3. c4 Сg7 4. Кc3 d6 5. f4 Фb6 6. Кe2 Сg4 7. e5?(лучше - Лb1) de

8. fe Кa6 9. h3?(лучше - c5) С:e2 10. С:e2?(лучше - К:e2) Лd8

Сделав три необдуманных, поверхностных хода и здесь уже трудно что-либо пожелать белым - пешка теряется.

11. Сe3 С:e5 12. Кa4 Фa5+ 13. Кc3 Сg3+ 14. Крf1 Кf6 15. a3 Фf5+

16. Сf3 0-0 17. Крg1 Сf4 18. Сf2 e5 19. g4 Фe6 20. d5 Фe7 21. Фc2 Кe8

А здесь надо было смело бить - 22. dc, но, видимо опасался вторжения чёрной ладьи на 2-ю горизонталь и не побил.

Компьютерные программы при взятии на c6 отдают чёрным лишь небольшое преимущество.

Ведь сразу 22. dc Лd2? плохо из-за 23. Кd5! А на 22. ... bc, есть 23. Лd1!

А сам же компьютер советует ещё более сильный ход, который вряд ли я анализировал. 22. c5!.

Оказывается на 22. ... К:c5? есть 23. d6!!. Но всё это стало понятно только сейчас, анализируя с шахматной программой.

Вместо игры на ферзевом фланге, решил активизировать ладью h1, что только ускорило поражение.

Далее, хотя чёрные играли не лучшим образом, шансов спастись уже не было.

22. Крg2? f5 23. gf gf 24. Лag1 e4 25. Крf1+ Крh8 26. Сh5 Кc5 27. Лg2 Кd3

28. Лhg1 Сe5 29. Лg5 Кf6 30. Сh4 Фc5 31. Кe2 Фe3 32. Кg3 К:h5 33. К:h5 Фf3+

34. Сf2 Ф:f2+ 35. Ф:f2 К:f2 36, Кр:f2 Сd4+ 37. Крf1 С:g1 38. Л:g1 cd

39. cd Л:d5 белые сдались