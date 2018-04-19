Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 2.

Во 2-м туре первенства вузов г. Харькова 1971 года жребий свёл автора этих строк со своим недавним соперником. Он также учился в ХГУ, только на другом факультете и мы неоднократно встречались за доской. Партии всегда у нас протекали напряжённо, но на этот раз противник совершил грубейший просмотр уже на 7 ходу и вскоре сдался.

Лично-командное первенство вузов г. Харькова. 2 тур 14 марта 1971 года.

Золочевский 1 разряд Попов 1 разряд

1. d4 d5 2. Кf3 Кf6 3. Сf4 e6 4. c4 dc 5. Кc3 Сb4 6. Фa4+ Кc6

Здесь надо было играть, например, 7, a3 с равенством

Но неожиданно последовало -

7. Кe5?? Ф:d4 8. e3 С:c3+ 9. Крe2 Фd2+ 10. Крf3 С:e5 белые сдались

То, как протекали у нас предыдущие партии, можно увидеть по партии из первенства ХГУ сыгранной за 3 недели до этого.

Первенство ХГУ, 20 февраля 1971 года.

Золочевский Попов

1. e4 c5 2. Кc3 Кc6 3. d3 g6 4. g3 Сg7 5. Сg2 e6 6. Сe3 d6 7. f4 Кge7 8. Кf3 Фc7

9. 0-0 a6 10. Фd2 Сd7 11. Лab1 Лb8 12. Кe2 b5 13. a3 0-0 14. c3 a5

15. d4 c4 16. Сh3 f5 17. e5 Кd5 18. Сg2 Кce7 19. ed Ф:d6 20. Сf2 Сc6

21. Кe5 Кf6 22. К:c6 К:c6 23. Лfe1 Кd8 24. h3 Фd7 25. Крh2 Кf7 26. Лbd1 Кd6

Чёрные играли более планомерно, чем белые и постепенно усиливали свою позицию.

Здесь белым надо было играть аккуратнее, например – 27. Фc2 или Кg1, но последовало

27. d5?? Кde4!

Видимо белые думали успеть тоже напасть на ферзя – 28. de?, но просмотрели ответ 28. ... Ф:d2!

28. С:e4 К:e4 29. Фe3 ed 30. Фa7? Лb7 31. Фe3 b4 32. ab ab 33. Кd4 bc 34. bc Лb2 35. Лf1 Лa8 36. Лb1

36. ... Кd2 37. Фe2 Л:b1 белые сдались

Это первенство ХГУ-1971, где игралась показанная партия, складывалось для меня благоприятно,

но осталось незавершённым из-за накладки на первенство вузов.