Компьютерный анализ шахматных партий 1971 года. Часть 10.

В последнем, 10 туре первенства студенческого общества “Буревестник” г. Харькова 1971 года мой противник уже на 27 ходу остался без 2-х пешек. Казалось бы победа неизбежна, но неточная игра чёрных упустила победу.

Лично-командное первенство вузов г. Харькова

10 тур 12 апреля 1971 года.

Шеин Попов

1. d4 d5 2. Кf3 Кf6 3. g3 Сf5 4. Сg2 e6 5. Кh4 Сg6 6. К:g6 hg 7. c4 c6 8. Фb3 Фc8 9. Кc3 Кbd7 10. cd ed 11. Сf4 Кb6

12. Лc1 Фd7 13. a4 Кc4 14. Фc2 Сd6 15. Сd2 Сc7 16. b3 К:d2 17. Ф:d2 0-0-0 18. b4 Кe4 19. К:e4 de 20. e3 f5

Позиция равна. Белым надо было заканчивать развитие, например - 21. 0-0

Но вдруг последовало -

21. b5? cb 22. ab Ф:b5 23. Лc5?(ещё один зевок. Лучше – 23. Фc3) Ф:c5 24. dc Л:d2

25. Кр:d2 Сa5+ 26. Крe2 Сb4 27. h4 С:c5 – у чёрных 2 лишние пешки. Правда, одну пешку белым удаётся отыграть -

28. g4 Крc7 29. h5 Лh6 30. hg Л:g6 31. Лh5 Крd6 32. Л:f5 Л:g4 33. Сh3 Лh4 34. Сg2 Лg4 35. Сh3 Лg1

36. Лf4 b5 37. Л:e4 b4(a5!) 38. Крd3 Крc6 39. Крc4 Лc1+ 40. Крb3 Лc3+ 41. Крb2 a5 42. Лe6+

Здесь, конечно надо было играть - 42. … Сd6! и чёрная пешка с a5 может переместиться на a3. Но решил централизовать короля.

Это ещё выигрыш не упускало, только усложняло.

42. … Крd5?43. Лa6 Лa3 44. Сg2+ Крe5 45. Сc6 Сe7 46. f4+ Крd6 47. e4 Крc5 48. Крc2

К выигышу вело - 48. … Крd4! Вместо этого сделал непонятный ход -

48. … Сf6? 49. e5 Сh4 50. Сd7 Сg3?(ещё побороться за победу можно было ходом 50. … Крd4!) 51. Лc6+ Крd5

52. Лd6+ Крe4 53. e6 Сh4 54. e7 С:e7 55. Лe6 Кр:f4 56. Л:e7 ничья

В целом выступил в таком представительном соревновании вполне достойно.

5 побед, 3 поражения и 2 ничьи.

Этот результат позволял участвовать в следующем этапе первенства г. Харькова – полуфинале.

Но этому помешали армейские сборы. В следующем 1972 году, после окончания ХГУ был призван в СА.

А после демобилизации в 1974 вернулся на историческую Родину – белгородщину.

Во время службы в СА про шахматы не забывал.