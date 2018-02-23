Компьютерный анализ шахматных партий 1968 года. Часть 1.

Автор этих строк научился играть в шахматы в 1963 году. Но ни в родном селе Покровка Ивнянского района, ни в Яковлевской средней школе, которую я окончил в 1967 году, сильных соперников не было, никаких соревнований по шахматам не проводилось.

По настоящему сильные противники появились в 1967 году после поступления на мехмат Харьковского государственного университета.

Первым соревнованием для меня стало лично-командное первенство ХГУ в начале 1968 года – ровно 50 лет назад!

Участвовало около 50 студентов и преподавателей, 10 туров по швейцарке. Состав был - от начинающих безразрядников, типа меня, до гроссмейстера Владимира Савона – студента экономического факультета. Савон участвовал только в первых 4-х турах, их результаты шли в командный зачёт,

В первом туре мне достался правда не Савон, но очень сильный кандидат в мастера. Мой соперник ухмыльнулся, глядя на дебют, что я разыграл. Делал ходы он очень быстро, я машинально старался играть в его темпе и уже ходу на 20 грубо зевнул и сдался. Партия та не сохранилась. Остальные партии в архиве есть. Любопытно сейчас, спустя полвека, посмотреть на них с оценками современных компьютерных программ.

2 тур

Покроев, 2 разряд. Попов Григорий, без разряда

1. d4 Кf6 2. Кc3 g6 3. Сf4 d6 4. Кf3 Сg7 5. e4 Кbd7 6. Сc4 0-0

7. 0-0 Кh5 8. Кe2 e5 9. Сg5 Фe8 10. c3 Кb6 11. Сd3 f5

Здесь равная игра после 12. de или 12. Фb3+, но последовал зевок -

12. ef?? e4 – далее было короткое добивание -

13. fg h6 14. Фd2 ed 15. Ф:d3 hg 16. К:g5 Сf5 17. Фf3 С:g6 18. Фg4 Сf5

19. Фf3 Фg6 20. Кh3 Сe4 21. Кef4 К:f4 22. К:f4 Л:f4 белые сдались