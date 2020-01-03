4 января 2020 года в 10 часов (время – московское) стартует VI Всероссийское соревнование по заочному решению шахматных композиций.

Начало соревнования традиционно приурочено к Международному дню шахматной композиции.

Задания соревнования будут размещены на сайтах: http://superproblem.ru/ и http://efrosinin.ru/

Положение о соревновании опубликовано на сайте Федерации шахмат России (ФШР):

https://ruchess.ru/news/statements/vi_vserossiyskie_sorevnovaniya_po_zaochnomu_resheniyu_shakhmatnykh_kompozitsiy/

Победителя и призёров ждут дипломы, медали и денежные призы ФШР!

Участвуйте и выигрывайте! Главный судья соревнования – Г. Попов (Белгород).

Для тренировки попробуйте по диаграмме решить эту двухходовку, составленную в конце 2019 г. -

Григорий Попов, 2019

мат в 2 хода