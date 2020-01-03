Всероссийское соревнование по заочному решению шахматных композиций.
4 января 2020 года в 10 часов (время – московское) стартует VI Всероссийское соревнование по заочному решению шахматных композиций.
Начало соревнования традиционно приурочено к Международному дню шахматной композиции.
Задания соревнования будут размещены на сайтах: http://superproblem.ru/ и http://efrosinin.ru/
Положение о соревновании опубликовано на сайте Федерации шахмат России (ФШР):
https://ruchess.ru/news/statements/vi_vserossiyskie_sorevnovaniya_po_zaochnomu_resheniyu_shakhmatnykh_kompozitsiy/
Победителя и призёров ждут дипломы, медали и денежные призы ФШР!
Участвуйте и выигрывайте! Главный судья соревнования – Г. Попов (Белгород).
Для тренировки попробуйте по диаграмме решить эту двухходовку, составленную в конце 2019 г. -
Григорий Попов, 2019
мат в 2 хода
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