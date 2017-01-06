4 января стартовало 3-е Всероссийское соревнование по заочному решению шахматных композиций.

В срок до 15 января надо решить 6 композиций. Победителей ждут денежные призы.

Соревнование проводится в соответствии с требованиями документа «Правила спортивной дисциплины «шахматная композиция» (номер-код дисциплины 0880042511М) на сайте Российской шахматной федерации:

http://www.ruchess.ru/upload/iblock/f47/f47a1d156e71cea8940a662b5d963dc5...

Положение о соревновании и регламент на сайте Российской шахматной федерации: http://www.ruchess.ru/upload/iblock/088/088cd92b171b4519394371d6c60d6511...

№1.

Мат в 2 хода (11 + 8)

Укажите авторское решение (2 очка).

Что такое «авторское решение» смотрите в статье 4, «Правила спортивной дисциплины «шахматная композиция».

№2.

Мат в 3 хода (12 + 10) Смотрите текст!

Добавьте на диаграмму белого и чёрного короля так, что бы получилась задача с заданием мат в 3 хода, без дуалей и побочных решений. Приведите решение (3 очка).

Что такое «дуали и побочные решения» смотрите в статье 8, «Правила спортивной дисциплины «шахматная композиция».

№3.

Мат в ? хода (ов) (9 + 14)

Определите минимальное количество ходов, необходимое белым для того, что бы объявить мат чёрному королю, приведите варианты (4 очка).

№4.

Выигрыш (5 + 9)

Белые начинают и выигрывают (8 очков).

№5.

Кооперативный мат в 6 ходов (2 + 5) Смотрите текст!

Добавьте на доску одну белую фигуру (пешка также считается фигурой), что бы образовалась задача с единственным решением:

кооперативный мат в 6 ходов, т.е. чёрные начинают и помогают белым объявить мат чёрному королю в 6 ходов (3 очка).

Переставьте на доске одну фигуру белую или чёрную так, что бы образовалась задача (близнец) с другим единственным решением:

кооперативный мат также в 6 ходов. Близнец(ы) образуются только из исходной позиции.

Укажите решение задачи (3 очка).

Пример перестановки фигуры: cлона с е7 переставить на c4.

Что такое «близнецы» смотрите в статье 3, «Правила спортивной дисциплины «шахматная композиция».

№6.

Обратный мат в ? хода (ов) (4 + 2) Смотрите текст!

Определите минимальное количество ходов, необходимое белым для того, что бы объявить обратный мат, приведите варианты (3 очка).

В позиции на диаграмме переставьте белую фигуру так, что бы образовалась задача (близнец) с другим единственным решением во столько же ходов. Близнец(ы) образуются только из исходной позиции. Укажите решение задачи (3 очка).

Что такое «близнецы» смотрите в статье 3, «Правила спортивной дисциплины «шахматная композиция».

Примечание: под диаграммами в скобках приведено номинальное (т.е. с учётом пропущенных фигур) количество белых и чёрных фигур.

Не позднее 15 января 2017 года участники высылают решения шести туров одним письмом только по электронной почте на адрес главного судьи: Олег Евгеньевич Ефросинин (Волгоград), e-mail: oleg@efrosinin.ru

Решение предновогодней задачи.

В диалоге Деда Мороза и Снегурочки упоминались 6 фигур -

2 короля, белая ладья, 2 белых слона и белая пешка.

Про чёрного короля известно, что он может пытаться ходить на ‘c4’, ‘e5’, ‘e4’, ‘e3’, ‘d5’.

Значит чёрный король стоит на ‘d4’.

Один слон зафиксирован на 'd6'.

Второй слон может ходить на поле 'b1'.

Пешка контролирует поле ‘e6’.

Белый король контролирует поле 'c4'.

Белая ладья расположена или на 3-й горизонтали. На вертикали 'd' она не может быть, так как чёрный король на ‘d4’ .

Незафиксированные фигуры надо немного подвигать, чтобы возникла позиция старинной задачи -

Charles Dealtry Locock, Chess Bouquet, 1897

Мат в 2 хода

1. Лf2! цугцванг

1. ... Крd5 2. Лd2#;

1. ... Крe3 2. Сc5#;

1. ... Крc3 2. Сe5#