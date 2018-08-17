Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 9

В Санкт-Петербурге живёт целая группа известных композиторов.

Один из них – международный мастер Сергей Захаров.

Сергей Павлович Захаров родился в 1952 году, Санкт-Петербург. (К сожалению не нашлось его фото).

Международный мастер по шахматной композиции.

Одинаково успешно составляет этюды и многоходовые задачи.

Вот пример его задачи популярного характера.

Сергей Захаров, “Шахматы в СССР”, 1977

Мат в 4 хода

1. Фa7!!

1... Лc6 2. b8К Л:a6 3. К:a6 Кр ~ 4. Ф:g7#'

2... Лc7 3. Ф:c7 Крh8 4. Ф:g7#'

1... Лc7 2. b8Ф Л:a7+ 3. Ф:a7 Кр~ 4. Ф:g7#