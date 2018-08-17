Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 9
Опубликовано пт, 17/08/2018 - 15:48 пользователем PopovGL
В Санкт-Петербурге живёт целая группа известных композиторов.
Один из них – международный мастер Сергей Захаров.
Сергей Павлович Захаров родился в 1952 году, Санкт-Петербург. (К сожалению не нашлось его фото).
Международный мастер по шахматной композиции.
Одинаково успешно составляет этюды и многоходовые задачи.
Вот пример его задачи популярного характера.
Сергей Захаров, “Шахматы в СССР”, 1977
Мат в 4 хода
1. Фa7!!
1... Лc6 2. b8К Л:a6 3. К:a6 Кр ~ 4. Ф:g7#'
2... Лc7 3. Ф:c7 Крh8 4. Ф:g7#'
1... Лc7 2. b8Ф Л:a7+ 3. Ф:a7 Кр~ 4. Ф:g7#
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