Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 8

В предыдущем выпуске был представлен известный российский композитор Фёдор Давиденко.

Случайно были пропущены 2 композитора на букву “Г”.

О международном мастере, кандидате технических наук Льве Грольмане уже был материал 3 ноября 2017 года.

Сегодня представляем международного гроссмейстера Валерия Гурова, одного из лучших в мире специалистов кооперативного мата.

Валерий Гуров. Россия, Москва. Родился в 1967 году.

Закончил Московский Государственный Университет. Программист.

Международный гроссмейстер.

Неоднократный чемпион мира в личном и командном зачёте.

Один из ведущих специалистов в жанре кооперативного мата.

Образец творчества.

Валерий Гуров, Матч Македония-Россия-Украина, 2001, 2 место

Кооперативный мат в 2 хода

2 решения

1. Кh7 Кe5 2. Лg3 Фh6#

1. Кe6 Кf6 2. Лg5 Фh2#