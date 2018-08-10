Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 8
В предыдущем выпуске был представлен известный российский композитор Фёдор Давиденко.
Случайно были пропущены 2 композитора на букву “Г”.
О международном мастере, кандидате технических наук Льве Грольмане уже был материал 3 ноября 2017 года.
Сегодня представляем международного гроссмейстера Валерия Гурова, одного из лучших в мире специалистов кооперативного мата.
Валерий Гуров. Россия, Москва. Родился в 1967 году.
Закончил Московский Государственный Университет. Программист.
Международный гроссмейстер.
Неоднократный чемпион мира в личном и командном зачёте.
Один из ведущих специалистов в жанре кооперативного мата.
Образец творчества.
Валерий Гуров, Матч Македония-Россия-Украина, 2001, 2 место
Кооперативный мат в 2 хода
2 решения
1. Кh7 Кe5 2. Лg3 Фh6#
1. Кe6 Кf6 2. Лg5 Фh2#
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии