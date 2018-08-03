Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 7

В алфавитном порядке следующим ведущим композитором России должен бы быть всем известный международный гросмейстер, заслуженный мастер спорта России Владимиров Яков Георгиевич. Но про него уже был у нас выпуск за 20 октября 2017 года. Тогда была серия выпусков посвящённая учёным шахматным композиторам.

На букву “В” есть ещё международный мастер, чемпион мира в этюдном разделе, Андрей Высокосов. Но он уже более чем 10 лет как отошёл от творчества, занимается литературной деятельностью и в Интернете о нём сведения довольно скудные.

Будем надеяться, что он ещё вернётся к творчеству и порадует всех своими яркими этюдами.

Таким образом, следующий российский ведущий шахматный композитор – Федор Давиденко.

Давиденко Федор Васильевич..

Москва. родился в 1952 году. Инженер-электромеханик.

Любимые жанры трёхходовки и многоходовки.

Международный мастер, многократный призер первенств СССР и России.

В личном первенстве мира за 2012-2015 в жанре многоходовок занял третье место.

Пример творчества.

Фёдор Давиденко, “Звезда”, 1980, 1 приз

Мат в 3 хода

1. Фd8? но 1. ... Лb1!

1. Фf8? но 1. ... Лb6+!

1. Фa7? но 1. ... h6!

1. Крd7? но 1. ... Лb2!

Решение: 1. Фe8! (угроза – 2. Л:h2+ Кр:h2 3. Фh5#)

1. ... Лb6+ 2. С:b6 ~ 3. Фe1#

1. ... Лc5+ 2. С:c5 ~ 3. Фe1#