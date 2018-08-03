Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 7
В алфавитном порядке следующим ведущим композитором России должен бы быть всем известный международный гросмейстер, заслуженный мастер спорта России Владимиров Яков Георгиевич. Но про него уже был у нас выпуск за 20 октября 2017 года. Тогда была серия выпусков посвящённая учёным шахматным композиторам.
На букву “В” есть ещё международный мастер, чемпион мира в этюдном разделе, Андрей Высокосов. Но он уже более чем 10 лет как отошёл от творчества, занимается литературной деятельностью и в Интернете о нём сведения довольно скудные.
Будем надеяться, что он ещё вернётся к творчеству и порадует всех своими яркими этюдами.
Таким образом, следующий российский ведущий шахматный композитор – Федор Давиденко.
Давиденко Федор Васильевич..
Москва. родился в 1952 году. Инженер-электромеханик.
Любимые жанры трёхходовки и многоходовки.
Международный мастер, многократный призер первенств СССР и России.
В личном первенстве мира за 2012-2015 в жанре многоходовок занял третье место.
Пример творчества.
Фёдор Давиденко, “Звезда”, 1980, 1 приз
Мат в 3 хода
1. Фd8? но 1. ... Лb1!
1. Фf8? но 1. ... Лb6+!
1. Фa7? но 1. ... h6!
1. Крd7? но 1. ... Лb2!
Решение: 1. Фe8! (угроза – 2. Л:h2+ Кр:h2 3. Фh5#)
1. ... Лb6+ 2. С:b6 ~ 3. Фe1#
1. ... Лc5+ 2. С:c5 ~ 3. Фe1#
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