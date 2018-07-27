Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 6

Продолжаем знакомство с наиболее титулованными российскими шахматными композиторами.

Большинство из них проживает в европейской части России, но есть и в азиатской части. Один из них – Александр Бахарев.

Бахарев Александр Васильевич, родился в 1957 году.

Проживает в Новосибирске.

Международный мастер. Любимый жанр – трёхходовки.

Чемпион России 2004-2006 по разделу трёхходовок.

В личном чемпионате мира 2004-2006 занял третье место.

Пример творчества -

Александр Бахарев, Московский конкурс 1997, 1 приз

Мат в 3 хода

1. Фe3!(угроза - 2. Л:h4+ Кр:h4 3. Фg3#)

1. ... Л:f5 2. Л:f5+ Крg6 3. Лf6#

2. ... Крg4 3. Фf3#

1. ... Кe6 2. Лe4+ Кf4 3. Ф:f4#

2. ... Кр:f5 3. Л:h4#

1. ... К:f5 2. Лg4+ Кр:g4 3. Сd1#

1. ... Фg6 2. Лf3+ Крg4 3. Фf4#

Крестик белой ладьи