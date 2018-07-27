Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 6
Продолжаем знакомство с наиболее титулованными российскими шахматными композиторами.
Большинство из них проживает в европейской части России, но есть и в азиатской части. Один из них – Александр Бахарев.
Бахарев Александр Васильевич, родился в 1957 году.
Проживает в Новосибирске.
Международный мастер. Любимый жанр – трёхходовки.
Чемпион России 2004-2006 по разделу трёхходовок.
В личном чемпионате мира 2004-2006 занял третье место.
Пример творчества -
Александр Бахарев, Московский конкурс 1997, 1 приз
Мат в 3 хода
1. Фe3!(угроза - 2. Л:h4+ Кр:h4 3. Фg3#)
1. ... Л:f5 2. Л:f5+ Крg6 3. Лf6#
2. ... Крg4 3. Фf3#
1. ... Кe6 2. Лe4+ Кf4 3. Ф:f4#
2. ... Кр:f5 3. Л:h4#
1. ... К:f5 2. Лg4+ Кр:g4 3. Сd1#
1. ... Фg6 2. Лf3+ Крg4 3. Фf4#
Крестик белой ладьи
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