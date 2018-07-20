Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 5

Сегодня, как и в предыдущем выпуске, представляем вашему вниманию одного из ведущих этюдистов мира.

Юрий Васильевич Базлов.

Родился в 1947 году в Приморском крае.

В настоящее время живет в г. Набережные Челны.

Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности журналистика, работал разных средствах массовой информации.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции.

Основной жанр композиции - этюды.

В личном первенстве мира за 2013-2015 гг занял второе место.

Для этюдов Базлова характерны: идея, замаскированная динамичной игрой всех фигур; наличие неочевидного тематического ложного следа; оригинальная контригра чёрных.

Ниже свежий пример творчества Юрия Васильевича Базлова.

Юрий Базлов, “Зинчук-80”, 2018, специальный почётный отзыв

Выигрыш

1. Кe8+ Крc5 2. Кd7+ Крc6 3. Крa5 Сd5 4. Крa6 Кc3 5. b7 Сc4+ 6. Крa7 Кb5+ 7. Крa8 Сd5 8. b8К#

Очень красочный финал – правильный мат тремя конями, с активным блокированием двух полей!