Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 5

Опубликовано пт, 20/07/2018 - 09:59 пользователем PopovGL

Сегодня, как и в предыдущем выпуске, представляем вашему вниманию одного из ведущих этюдистов мира. 

Юрий Васильевич Базлов.

Родился в 1947 году в Приморском крае.

В настоящее время живет в г. Набережные Челны.

Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности журналистика, работал разных средствах массовой информации.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции.

Основной жанр композиции - этюды. 

В личном первенстве мира за 2013-2015 гг занял второе место.

Для этюдов Базлова характерны: идея, замаскированная динамичной игрой всех фигур; наличие неочевидного тематического ложного следа; оригинальная контригра чёрных.

Ниже свежий пример творчества Юрия Васильевича Базлова.

 

Юрий Базлов, “Зинчук-80”, 2018, специальный почётный отзыв

Выигрыш

1. Кe8+  Крc5 2. Кd7+  Крc6 3. Крa5  Сd5  4. Крa6  Кc3 5. b7  Сc4+  6. Крa7  Кb5+ 7. Крa8  Сd5 8. b8К#

Очень красочный финал – правильный мат тремя конями, с активным блокированием двух полей!

 

 

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