Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 5
Сегодня, как и в предыдущем выпуске, представляем вашему вниманию одного из ведущих этюдистов мира.
Юрий Васильевич Базлов.
Родился в 1947 году в Приморском крае.
В настоящее время живет в г. Набережные Челны.
Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности журналистика, работал разных средствах массовой информации.
Международный гроссмейстер по шахматной композиции.
Основной жанр композиции - этюды.
В личном первенстве мира за 2013-2015 гг занял второе место.
Для этюдов Базлова характерны: идея, замаскированная динамичной игрой всех фигур; наличие неочевидного тематического ложного следа; оригинальная контригра чёрных.
Ниже свежий пример творчества Юрия Васильевича Базлова.
Юрий Базлов, “Зинчук-80”, 2018, специальный почётный отзыв
Выигрыш
1. Кe8+ Крc5 2. Кd7+ Крc6 3. Крa5 Сd5 4. Крa6 Кc3 5. b7 Сc4+ 6. Крa7 Кb5+ 7. Крa8 Сd5 8. b8К#
Очень красочный финал – правильный мат тремя конями, с активным блокированием двух полей!
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