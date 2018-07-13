Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 4

Опубликовано пт, 13/07/2018 - 23:17 пользователем PopovGL

Сегодня знакомим с одним из лучших этюдистов мира -  Павлом Арестовым.

Павел Арестов.

Россия, Московская обл., Красногорск. Родился в 1966 году.

Образование: Новочеркасский политехнический институт, факультет системотехники, инженер-системотехник.

Основной жанр шахматной композиции - этюды.

Бронзовый призёр чемпионата мира (2015 г.).

Чемпион мира в командном зачете.

Международный мастер по шахматной композиции.  

 

Пример творчества.

Павел Арестов,  6th ARVES Jenever Tourney 2013-09-25, приз 

ничья

 

1. d7 Крe5  2. Кd3+! Крe4  3. Кf2+! Сxf2 4. d8Ф Кd4+ 5. Крc5!

5. ... Кe6+ 6. Крd6 Кxd8 пат

первый правильный пат.

Второй правильный пат возникает, если чёрные играют так -

5. ... Лh5+ 6. Крb6 Кe6+ 7. Крa6 Кxd8 пат

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