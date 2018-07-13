Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 4
Опубликовано пт, 13/07/2018 - 23:17 пользователем PopovGL
Сегодня знакомим с одним из лучших этюдистов мира - Павлом Арестовым.
Павел Арестов.
Россия, Московская обл., Красногорск. Родился в 1966 году.
Образование: Новочеркасский политехнический институт, факультет системотехники, инженер-системотехник.
Основной жанр шахматной композиции - этюды.
Бронзовый призёр чемпионата мира (2015 г.).
Чемпион мира в командном зачете.
Международный мастер по шахматной композиции.
Пример творчества.
Павел Арестов, 6th ARVES Jenever Tourney 2013-09-25, приз
ничья
1. d7 Крe5 2. Кd3+! Крe4 3. Кf2+! Сxf2 4. d8Ф Кd4+ 5. Крc5!
5. ... Кe6+ 6. Крd6 Кxd8 пат
первый правильный пат.
Второй правильный пат возникает, если чёрные играют так -
5. ... Лh5+ 6. Крb6 Кe6+ 7. Крa6 Кxd8 пат
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