Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 32
Виктор Иванович Чепижный. Москва. Родился в 1934 году.
Выдающийся шахматный композитор. Заслуженный мастер спорта России.
Международный гроссмейстер и международный арбитр по шахматной композиции..
Для творчества Чепижного характерны оригинальность идеи, нюансировка замысла, стремление к простоте.
Любимые жанры: двухходовка с переменой игры, трёхходовка и коопмат.
Победитель индивидуальных чемпионатов мира за 1998-2000 годы в разделе двухходовок и за 2004—2006 годы в разделе коопматов. Многократный чемпион мира в командном зачёте.
Инженер-физик, журналист. Окончил Днепропетровский университет.
Все шахматисты старшего поколения помнят шахматную литературу с аббревиатурой - ФиС.
Виктор Иванович с 1977 года был Заведующим шахматной редакцией издательства «Физкультура и Спорт».
18 февраля Виктору Ивановичу исполняется 85 лет и он по прежнему в строю.
Пример творчества
Виктор Иванович Чепижный, “Шахматы в СССР”, 1991, Специальный приз
Мат в 2 хода
1. Сa8? цугцванг
1. ... Крf5 2. Фh5#
1. ... Крd6 2. Крe4#, но 1. ... f5!
1. Фc2? (2. Фc5#)
1. ... Крf5 2. Крd4#
1. ... Крd6 2. Фc7#, но 1. ... f5!
1. Фa4! (2. Фf4#)
1. ... Крd6, f5 2. Фd4#
1. ... Крf5 2. Фe4#
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