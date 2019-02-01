Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 32

Виктор Иванович Чепижный. Москва. Родился в 1934 году.

Выдающийся шахматный композитор. Заслуженный мастер спорта России.

Международный гроссмейстер и международный арбитр по шахматной композиции..

Для творчества Чепижного характерны оригинальность идеи, нюансировка замысла, стремление к простоте.

Любимые жанры: двухходовка с переменой игры, трёхходовка и коопмат.

Победитель индивидуальных чемпионатов мира за 1998-2000 годы в разделе двухходовок и за 2004—2006 годы в разделе коопматов. Многократный чемпион мира в командном зачёте.

Инженер-физик, журналист. Окончил Днепропетровский университет.

Все шахматисты старшего поколения помнят шахматную литературу с аббревиатурой - ФиС.

Виктор Иванович с 1977 года был Заведующим шахматной редакцией издательства «Физкультура и Спорт».

18 февраля Виктору Ивановичу исполняется 85 лет и он по прежнему в строю.

Пример творчества

Виктор Иванович Чепижный, “Шахматы в СССР”, 1991, Специальный приз

Мат в 2 хода

1. Сa8? цугцванг

1. ... Крf5 2. Фh5#

1. ... Крd6 2. Крe4#, но 1. ... f5!

1. Фc2? (2. Фc5#)

1. ... Крf5 2. Крd4#

1. ... Крd6 2. Фc7#, но 1. ... f5!

1. Фa4! (2. Фf4#)

1. ... Крd6, f5 2. Фd4#

1. ... Крf5 2. Фe4#