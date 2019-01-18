Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 30

Феоктистов Александр Федорович.

Московская область, родился в 1948 году.

Международный гроссмейстер и международный арбитр по шахматной композиции.

Составляет задачи всех жанров.

Председатель комиссии по шахматной композиции Российской шахматной федерации.

Капитан сборной России по шахматной композиции.

Многократный чемпион мира как в личном зачёте, так и в составе возглавляемой им команды.

По профессии, как и автор этих строк – программист.

Первые программы писались для ЭВМ ещё в конце 60-х годов…

Пример творчества.

Александр Феоктистов, ЮК В.Шумарин-70, 2011, 3 приз

Мат в 2 хода

1. Фc7? b3 2. Фa5#, но 1... Сb5!

1. Фg1?(2. Фa1#) b3 2. Фd4#, но 1... Сd5!

1. Фb8?(2. Фa7#)

1... Сb5 2. Ф:b5#

1... b3 2. Ф:b3#, но 1... Сb7!

1. Фe2!(2. Фa6#)

1... Сb5/b7 2. Ф(:)b5#

1... b3 2. Фc4#