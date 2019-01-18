Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 30
Феоктистов Александр Федорович.
Московская область, родился в 1948 году.
Международный гроссмейстер и международный арбитр по шахматной композиции.
Составляет задачи всех жанров.
Председатель комиссии по шахматной композиции Российской шахматной федерации.
Капитан сборной России по шахматной композиции.
Многократный чемпион мира как в личном зачёте, так и в составе возглавляемой им команды.
По профессии, как и автор этих строк – программист.
Первые программы писались для ЭВМ ещё в конце 60-х годов…
Пример творчества.
Александр Феоктистов, ЮК В.Шумарин-70, 2011, 3 приз
Мат в 2 хода
1. Фc7? b3 2. Фa5#, но 1... Сb5!
1. Фg1?(2. Фa1#) b3 2. Фd4#, но 1... Сd5!
1. Фb8?(2. Фa7#)
1... Сb5 2. Ф:b5#
1... b3 2. Ф:b3#, но 1... Сb7!
1. Фe2!(2. Фa6#)
1... Сb5/b7 2. Ф(:)b5#
1... b3 2. Фc4#
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