Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 3

Опубликовано пт, 06/07/2018 - 21:37 пользователем PopovGL

Сегодня представляем второго в алфавитном порядке ведущего российского шахматного композитора.

Это Александр Ажусин – дважды международный гроссмейстер.

Александр Ажусин. Тверь.  Родился в 1951 году.

Тренер-преподаватель по шахматам МБОУ ДОД “Детско-юношеская спортивная школа” управления по культуре

Многие его воспитанники стали известными в мире решателями.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции и

международный гроссмейстер по решению шахматных композиций.

Многократный чемпион мира в командном зачете.

Многократный чемпион России.

Составляет задачи в разных жанрах.

Любимый жанр - обратный мат.

 

Пример творчества.

Александр Ажусин,  МК Б.Пустовой, 2003, 4 приз

Мат в 3 хода

1. Лd6? Крg1 2. Лd1+ Крh2 3. Кg4#, но 1... e2!

1. Крf4? цугцванг  h2 2. Кd3 цугцванг  e3~ 3. Кf2#, но 1... e2!

1. Крe2! цугцванг

1... h2 2. Кg4 цугцванг Крg2 3. Кf2#

1... Крh2 2. Кf3+ Крh1 3. Лg1#

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