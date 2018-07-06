Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 3
Сегодня представляем второго в алфавитном порядке ведущего российского шахматного композитора.
Это Александр Ажусин – дважды международный гроссмейстер.
Александр Ажусин. Тверь. Родился в 1951 году.
Тренер-преподаватель по шахматам МБОУ ДОД “Детско-юношеская спортивная школа” управления по культуре
Многие его воспитанники стали известными в мире решателями.
Международный гроссмейстер по шахматной композиции и
международный гроссмейстер по решению шахматных композиций.
Многократный чемпион мира в командном зачете.
Многократный чемпион России.
Составляет задачи в разных жанрах.
Любимый жанр - обратный мат.
Пример творчества.
Александр Ажусин, МК Б.Пустовой, 2003, 4 приз
Мат в 3 хода
1. Лd6? Крg1 2. Лd1+ Крh2 3. Кg4#, но 1... e2!
1. Крf4? цугцванг h2 2. Кd3 цугцванг e3~ 3. Кf2#, но 1... e2!
1. Крe2! цугцванг
1... h2 2. Кg4 цугцванг Крg2 3. Кf2#
1... Крh2 2. Кf3+ Крh1 3. Лg1#
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