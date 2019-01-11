Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 29

Опубликовано пт, 11/01/2019 - 09:42 пользователем PopovGL

Борис Шорохов,  Московская область.

Родился в 1968 году. 

Международный мастер по шахматной композиции.

Любимый жанр - кооперативный мат.

Чемпион России. Чемпион мира в командном зачёте

 

 

Пример творчества -

Борис Шорохов,  The Problemist,  2012 

Кооперативный мат в 6 ходов

1. Фa5  Крb7 2. Кb5  Кр:c6 3. Лa4  Крd5 4. Сb4  Кр:e5 5. Лg8  Кр:f4 6. Кg7  h:g3#

 

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