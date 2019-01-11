Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 29
Опубликовано пт, 11/01/2019 - 09:42 пользователем PopovGL
Борис Шорохов, Московская область.
Родился в 1968 году.
Международный мастер по шахматной композиции.
Любимый жанр - кооперативный мат.
Чемпион России. Чемпион мира в командном зачёте
Пример творчества -
Борис Шорохов, The Problemist, 2012
Кооперативный мат в 6 ходов
1. Фa5 Крb7 2. Кb5 Кр:c6 3. Лa4 Крd5 4. Сb4 Кр:e5 5. Лg8 Кр:f4 6. Кg7 h:g3#
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