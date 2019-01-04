Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 28
Опубликовано пт, 04/01/2019 - 15:18 пользователем PopovGL
Валерий Михайлович Шавырин. Свердловская область. Родился в 1953 г.
Закончил политехнический институт по специальности инженер-механик.
Шахматной композицией заинтересовался в 15 лет.
Международный гроссмейстер по шахматной композиции. Любимый жанр - 3-4 ходовки.
Своими задачами Валерий всегда обеспечивает победы сборной России в командных первенствах мира.
Пример творчества
Валерий Шавырин, “Червоний гірник”, 1974, 1 приз
Мат в 2 хода
1. Л:c7? цугцванг
1... Фa1 2. Фb3#
1... Фc4 2. Ф(:)a3#
1... b4 2. Фc6#
1... Фb1 2. Фb3/a3#, но 1... Ф:b2!
1. Кc4! цугцванг
1... Фa1 2. b3#
1... Ф:b2+ 2. К:b2#
1... Ф:c4 2. Фa3#
1... c6 2. Кb6#
1... b:c4/b4 2. Л:a5#
1... Фb3 2. Ф:a5#
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