Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 28

Валерий Михайлович Шавырин. Свердловская область. Родился в 1953 г.

Закончил политехнический институт по специальности инженер-механик.

Шахматной композицией заинтересовался в 15 лет.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции. Любимый жанр - 3-4 ходовки.

Своими задачами Валерий всегда обеспечивает победы сборной России в командных первенствах мира.

Пример творчества

Валерий Шавырин, “Червоний гірник”, 1974, 1 приз

Мат в 2 хода

1. Л:c7? цугцванг

1... Фa1 2. Фb3#

1... Фc4 2. Ф(:)a3#

1... b4 2. Фc6#

1... Фb1 2. Фb3/a3#, но 1... Ф:b2!

1. Кc4! цугцванг

1... Фa1 2. b3#

1... Ф:b2+ 2. К:b2#

1... Ф:c4 2. Фa3#

1... c6 2. Кb6#

1... b:c4/b4 2. Л:a5#

1... Фb3 2. Ф:a5#