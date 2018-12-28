Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 27

Валерий Юрьевич Шаньшин. Тула. Родился в 1961 в Киргизии.Раклист высшего разряда.

Международный гроссмейстер и международный арбитр по шахматной композиции.

С 1978 года опубликовал около 1000 композиций, преимущественно двухходовки, из них большая часть отмечена отличиями.

Чемпион мира в составе команды СССР, многократный чемпион мира в составе команды России.

В активе Валерия сложнейшие двухходовки современной тематики.

Миниатюр у него всего немногим более десятка.

Перед вами одна из них.

Валерий Шаньшин, Смена (Москва), 2000, 1 приз

Мат в 2 хода

1.Сd3? ~

2.Фd4# [A]

2.Фa5# [B]

1...Крd5 [a] 2.Фc4# [C]

1...Крb6 [b] 2.Фa7# [D]

1...d5!

1.Сc3!

1...Крd5 [a] 2.Фd4# [A]

1...Крb6 [b] 2.Фa5# [B]

1...d5 2.Фb4#

С наступающим Новым 2019 годом! Годом кабана(свиньи)