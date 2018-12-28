Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 27
Валерий Юрьевич Шаньшин. Тула. Родился в 1961 в Киргизии.Раклист высшего разряда.
Международный гроссмейстер и международный арбитр по шахматной композиции.
С 1978 года опубликовал около 1000 композиций, преимущественно двухходовки, из них большая часть отмечена отличиями.
Чемпион мира в составе команды СССР, многократный чемпион мира в составе команды России.
В активе Валерия сложнейшие двухходовки современной тематики.
Миниатюр у него всего немногим более десятка.
Перед вами одна из них.
Валерий Шаньшин, Смена (Москва), 2000, 1 приз
Мат в 2 хода
1.Сd3? ~
2.Фd4# [A]
2.Фa5# [B]
1...Крd5 [a] 2.Фc4# [C]
1...Крb6 [b] 2.Фa7# [D]
1...d5!
1.Сc3!
1...Крd5 [a] 2.Фd4# [A]
1...Крb6 [b] 2.Фa5# [B]
1...d5 2.Фb4#
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