Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 27

Опубликовано пт, 28/12/2018 - 14:43 пользователем PopovGL

Валерий Юрьевич Шаньшин. Тула. Родился в 1961 в Киргизии.Раклист высшего разряда.

Международный гроссмейстер  и международный арбитр по шахматной композиции.

С 1978 года опубликовал около 1000 композиций, преимущественно двухходовки, из них большая часть отмечена отличиями.

Чемпион мира  в составе команды СССР, многократный  чемпион мира в составе команды России.

 

В активе Валерия сложнейшие двухходовки современной тематики.

Миниатюр у него всего немногим более десятка.

Перед вами одна из них.

Валерий Шаньшин, Смена (Москва), 2000, 1 приз

Мат в 2 хода

1.Сd3? ~     

2.Фd4# [A]  

 2.Фa5# [B]   

 1...Крd5 [a] 2.Фc4# [C]   

 1...Крb6 [b] 2.Фa7# [D]   

 1...d5!   

 1.Сc3!   

 1...Крd5 [a] 2.Фd4# [A]     

1...Крb6 [b] 2.Фa5# [B]     

1...d5 2.Фb4#  

 

С наступающим Новым 2019 годом!  Годом кабана(свиньи)

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