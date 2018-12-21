Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 26

Следующим по списку должен быть, отметивший в этом году 80-летний юбилей, международный мастер с Санкт-Петербурга, Сушков Юрий Акимович. Но он к тому же и доктор физико-математических наук и про него уже была страничка за 19 января 2018 – “Шахматные композиторы- учёные”. Сегодня представляем самого молодого международного мастера России – Александра Сыгурова.

Александр Сыгуров. Родился в 1984 г. в Самарской области.

Окончил Самарский филиал Московского городского педагогического университета по специальности юриспруденция.

Работает юристом в Управлении социальной защиты населения Администрации г. Похвистнево.

С шахматной композицией познакомился в 2000 г.

Сторонник яркой, жертвенной игры. Наибольший интерес проявляет к трёх- и многоходовкам.

Международный мастер по шахматной композиции

Пример творчества – совместная задача -

Григорий Попов, Александр Сыгуров, Гравюра-2018, 3 приз

мат в 4 хода

Не проходит такой замысел –

1. Лc2?(2. Л:a2#) Сb2? 2. Кc3!(3. Кb5#), но 1. … a1Ф(Л)!

1. Bh6! планируя - 2. Лa1!(3. Л:a2#) С:a1 3. Сc1+ Сb2 4. С:b2#.

Предотвращая 2. Лa1 чёрный слон сам идёт на это же поле – 1. … Сa1!

Но теперь оказалась заблокирована пешка a2 и проходит первоначальный замысел –

2. Лc2(3. Л:a2#) Сb2(2. … a1Ф(Л)??) 3. Кc3(4. Кb5#)

3. ... С:c3 4. Л:a2#;

3. ... b:c3 4. Сf8#(возврат)

4 разных мата.