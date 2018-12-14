Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 25

Степочкин Анатолий Викторович.

Тула. Родился в 1962 году.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции.

Композицией занимается с 1978 года. Составляет задачи всех жанров.

Имеет огромное количество различных побед, наград во всех задачных жанрах.

Пример творчества.

Анатолий Стёпочкин, “Шахматная композиция”, 1995, 2 приз

мат в 2 хода

1. С:a4? цугцванг

1... Сa2 2. Лd1#

1... Сc2 2. Сb5#

Но - 1... f4!

1. С:f3! цугцванг

1... f4 2. Сe4#

1... Крc2 2. Фd2#

1... С:a2 2. O-O-O#

1... Сc2 2. Сe2#