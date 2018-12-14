Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 25
Опубликовано пт, 14/12/2018 - 15:33 пользователем PopovGL
Степочкин Анатолий Викторович.
Тула. Родился в 1962 году.
Международный гроссмейстер по шахматной композиции.
Композицией занимается с 1978 года. Составляет задачи всех жанров.
Имеет огромное количество различных побед, наград во всех задачных жанрах.
Пример творчества.
Анатолий Стёпочкин, “Шахматная композиция”, 1995, 2 приз
мат в 2 хода
1. С:a4? цугцванг
1... Сa2 2. Лd1#
1... Сc2 2. Сb5#
Но - 1... f4!
1. С:f3! цугцванг
1... f4 2. Сe4#
1... Крc2 2. Фd2#
1... С:a2 2. O-O-O#
1... Сc2 2. Сe2#
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