Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 25

Опубликовано пт, 14/12/2018 - 15:33 пользователем PopovGL

Степочкин Анатолий Викторович.

Тула.  Родился в 1962 году.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции.

Композицией занимается с 1978 года. Составляет задачи всех жанров.

Имеет огромное количество различных побед, наград во всех задачных жанрах.

 

Пример творчества.

Анатолий Стёпочкин, “Шахматная композиция”, 1995, 2 приз 

мат в 2 хода

 

1. С:a4? цугцванг

1... Сa2 2. Лd1#

1... Сc2 2. Сb5#

Но - 1... f4!

 

 1. С:f3! цугцванг

 1... f4 2. Сe4#

 1... Крc2 2. Фd2#

 1... С:a2 2. O-O-O#

 1... Сc2 2. Сe2#

 

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