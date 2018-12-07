Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 24
Опубликовано пт, 07/12/2018 - 17:21 пользователем PopovGL
Сочнев Алексей Алексеевич, С-Петербург. Родился в 1961г. в Ленинграде.
Закончил Ленинградский Университет, матмех, программист.
Международный гроссмейстер по композиции. Этюдист.
Вице-чемпион мира по этюдам за 2004-2006 годы
Пример творчества.
Алексей Сочнев, “Best Problems”, 2004-2006, 2 приз
выигрыш
1. g6 fxg6 2. f7 Сd6 3. Сf8 b3 4. Сxd6 b2 5. f8Ф+ Крg2 6. Фe7 b1Ф
7. Фe2+ Крh3 8. Фf3+ Крh4 9. Сg3+ Крg5 10. Фf4+ Крh5 11. Фh4#
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии