Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 24

Сочнев Алексей Алексеевич, С-Петербург. Родился в 1961г. в Ленинграде.

Закончил Ленинградский Университет, матмех, программист.

Международный гроссмейстер по композиции. Этюдист.

Вице-чемпион мира по этюдам за 2004-2006 годы

Пример творчества.

Алексей Сочнев, “Best Problems”, 2004-2006, 2 приз

выигрыш

1. g6 fxg6 2. f7 Сd6 3. Сf8 b3 4. Сxd6 b2 5. f8Ф+ Крg2 6. Фe7 b1Ф

7. Фe2+ Крh3 8. Фf3+ Крh4 9. Сg3+ Крg5 10. Фf4+ Крh5 11. Фh4#