Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 23
Опубликовано пт, 30/11/2018 - 11:36 пользователем PopovGL
Анатолий Васильевич Слесаренко, Дубна. Родился в 1957 г.
Заместитель директора по финансовым вопросам лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований. Международный гроссмейстер по шахматной композиции.
Любимый жанр - двухходовки.
Автор более 650 задач, более 100 из них удостоены первых призов.
Пример творчества -
Анатолий Васильевич Слесаренко, Mat (Beograd) 1986, 1 приз
Мат в 2 хода
1. Сe2? ~ 2. Фc4#
1... Крe4 2. Фd3#
1... e4 2. Кf4#
1... Крe6!
1. Крb6! ~ 2. Фd3#
1... Крe4 2. Фc4#
1... e4 2. Фc5#
1... Крd6 2. Фc5#
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