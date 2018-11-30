Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 23

Анатолий Васильевич Слесаренко, Дубна. Родился в 1957 г.

Заместитель директора по финансовым вопросам лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований. Международный гроссмейстер по шахматной композиции.

Любимый жанр - двухходовки.

Автор более 650 задач, более 100 из них удостоены первых призов.

Пример творчества -

Анатолий Васильевич Слесаренко, Mat (Beograd) 1986, 1 приз

Мат в 2 хода

1. Сe2? ~ 2. Фc4#

1... Крe4 2. Фd3#

1... e4 2. Кf4#

1... Крe6!

1. Крb6! ~ 2. Фd3#

1... Крe4 2. Фc4#

1... e4 2. Фc5#

1... Крd6 2. Фc5#