Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 22

Андрей Владимирович Селиванов. Москва, родился в 1967 году.

Заместитель предcедателя Фонда социального страхования Российской Федерации

Международный гроссмейстер по шахматной композиции и по решению шахматных композиций.

Заслуженный мастер спорта России. Внесён в Золотую книгу ФИДЕ.

Четырнадцатикратный чемпион мира по шахматной композиции.

Составляет композиции во всех жанрах.

На протяжении многих лет является мировым лидером в области обратного мата.

Пример творчества.

Селиванов Андрей Владимирович, “Уральский проблемист”, 2007, 1 приз

Обратный мат в 7 ходов

1. Фe5 a5 2. Лb2 Kd3 3. Лa2 Kc4 4. Kb2 Kd3 5. Ka3 Kc4 6. Фd5+ Kc3 7. Лb4 ab4#

1... a6 2. Лb4+ Kd3 3. Фe4+ Kc3 4. Лd5 a5 5. Лd1 ab4 6. Сc2 b3 7. Сb1 b2#