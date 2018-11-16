Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 21
Продолжаем знакомство с российскими шахматными композиторами имеющими высшие спортивные звания.
Следующий по алфавиту – международный мастер Россомахо Яков Вульфович. Но про него уже было рассказано 5 января 2018, в подборке “шахматные композиторы-учёные”.
http://belchess.ru/composition/shahmatnye-kompozitory-uchyonye-rossomaho-ya-v
Яков Вульфович - кандидат технических наук.
Поэтому сегодня информация о следующем ведущем композиторе России – международном гроссмейстере Николае Геннадьевиче Рябинине.
Николай Геннадьевич Рябинин. Тамбовская область.
Родился в 1958 году. По профессии электросварщик
Один из сильнейших этюдистов мира.
Международный гроссмейстер по композиции.
Чемпион России 1998-2000 и 2004-2006 гг.
Пример творчества.
Николай Рябинин, 20 командный чемпионат России, 3 место
выигрыш
1. Кh5+ Крf7 2. f4 b1Ф+ 3. Се4 Ф:е4 4. Л:е4 Кd3 5. f5 b2
6. Ле7+! Крf8! 7. Ле8+ Кр:g8 8. Крg8 Сb7! 9. f6! gf 10. Кg7+ Кре7
11. Кf5+ Кре8 12. К:d6+ Кре7 13. К:b7 b1Ф 14. с8К+ Кре8
15. Ксd6+ Кре7 16. Кf5+ Кре8 17. Кg7+ Кре7 18. d6× - правильный мат
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