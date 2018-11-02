Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 20

Попов Григорий Леонтьевич. Родился в 1950 году в селе Покровка Ивнянского района.

Закончил Яковлевскую среднюю школу в 1967 году. Затем – мехмат Харьковского университета в 1972 г.

После службы в СА, с 1974 проживаю в Белгороде.

Работал программистом в институте ВИОГЕМ, Облстатуправлении, Белгородском отделении ЮВЖД. Сейчас на пенсии.

Практической игрой занимался в 1974-1994 гг. Дважды чемпион Белгородской области – 1984 и 1990 гг.

Шахматной композицией увлёкся ещё в школьные годы, но наиболее активно начал заниматься с 2004 года.

В настоящее время международный мастер по шахматной композиции, чемпион мира в составе команды России.

Любимый жанр - многоходовые задачи с большим числом ходов.

Рекордсмен по числу разных рекордных композиций. Их уже более 40 набралось и некоторые невозможно уже будет превзойти.

Например, в этом году удалось превратить все 8 пешек в ферзи в одном этюде. Такое можно только повторить.

Победитель нескольких десятков разных соревнований.

Наиболее престижными считаются Олимпийские конкурсы по шахматной композиции, проводящиеся одновременно с шахматными олимпиадами. 2 года назад проходила Олимпиада в Баку.

Там удалось завоевать золотую медаль. Про это рассказывалось в выпуске за 5 августа 2016 года.

http://belchess.ru/composition/vavilonskaya-bashnya-shahmatnoy-kompozicii-16-hodovki

И вот новый успех на Батумском Олимпийском конкурсе.

Grigory Popov(Russia), The 43rd World Chess Olympiad 2018, (Batumi, Georgia), 1st Prize (Gold medal)

Мат в 15 ходов

1. b4!(2. Кb3#) Кc6+ 2. Крb6(3. Кb3#) Сf2+ 3. Крc7(4. Кb3#) Кd4

4. Кc4(5. Фb2#) Кb5+(Сd4??) 5. Крd8(6. Фb2#) Сd4

6. Кd2(7. Кb3#) Сb6+(Кd4??) 7. Крe7(8. Кb3#) Кd4

8. Кc4(9. Фb2#) Кc6+(Сd4??) 9. Крf8(10. Фb2#) Сd4

10. Кd2(11. Кb3#) Сc5+(Кd4??) 11. Крg8!(12. Кb3#) Кe7+

12. Крg7(13. Кb3#) Кf5+ 13. Крh8(14. Кb3#) Кd4

14. Кc4 ~(Сd4??) 15. Фb2#

Белые 5 раз вызывали обструкцию на поле ‘d4’ чёрного коня и слона.

Марш белого короля ‘a7’-‘h8’. Маятник белого коня. Вращение чёрного коня(Rundlauf) Sd4-c6-e7-f5-d4.

Кстати, 2 и 3 место в многоходовом жанре также у России.

Серебро у современного лидера российских композиторов Александра Кузовкова и бронза у выдающегося ветерана,

недавнего нашего лидера, Заслуженного мастера спорта России - Владимирова Якова Георгиевича.

Ссылка на итоги многоходового жанра Олимпиады - http://www.selivanov.world/download/Awards/Drugie/2018/WCO-2018-Batumi_N.pdf

Григорий Попов единственный в мире победитель двух Олимпиад в многоходовом жанре.

Два золота имеет ещё - Dragan Stojnić(Сербия) – в разделе двухходовок.

В 2020 году в Ханты-Мансийске состоится 44-ая Всемирная шахматная Олимпиада.

А по композиции это будет 6-я Олимпиада(они проводятся с 2010 года).

Надо будет подготовиться, вдруг удастся обойти Драгана в “добыче золота” …