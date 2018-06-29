Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 2
В этом и последующих выпусках будут представлены ведущие российские шахматные композиторы.
В алфавитном порядке первым будет Игорь Агапов.
Агапов Игорь. Ижевск. Родился в 1963 году.
По профессии адвокат.
Чемпион России по решению шахматных композиций(1990 г).
Чемпион России по составлению шахматных композиций в жанре #3(1998-2000гг).
Чемпион мира в командном зачете.
Международный мастер по шахматной композиции.
Составляет композиции во всех жанрах.
Любимый жанр – трёхходовки.
Автор многих теоретических статей по шахматной композиции.
Пропагандирует композиции с 8-10 фигурами – гравюру.
Игорь Агапов, МК В.Брон, 1986, 1 приз
Мат в 3 хода
1. Фh1-h8! (угроза 2. Фc3#)
1... Сb4 2. Фa1!! - цугцванг,
2... Крc1 3. Кa3#;
2... Сe1 3. Кa3#;
2... Сf8 3. Фc3#;
1... Сb2 2. Фc8+ Сc3 3. Ф:c3#
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