Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 2

В этом и последующих выпусках будут представлены ведущие российские шахматные композиторы.

В алфавитном порядке первым будет Игорь Агапов.

Агапов Игорь. Ижевск. Родился в 1963 году.

По профессии адвокат.

Чемпион России по решению шахматных композиций(1990 г).

Чемпион России по составлению шахматных композиций в жанре #3(1998-2000гг).

Чемпион мира в командном зачете.

Международный мастер по шахматной композиции.

Составляет композиции во всех жанрах.

Любимый жанр – трёхходовки.

Автор многих теоретических статей по шахматной композиции.

Пропагандирует композиции с 8-10 фигурами – гравюру.

Игорь Агапов, МК В.Брон, 1986, 1 приз

Мат в 3 хода

1. Фh1-h8! (угроза 2. Фc3#)

1... Сb4 2. Фa1!! - цугцванг,

2... Крc1 3. Кa3#;

2... Сe1 3. Кa3#;

2... Сf8 3. Фc3#;

1... Сb2 2. Фc8+ Сc3 3. Ф:c3#