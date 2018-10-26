Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 19

Ещё один известный уральский шахматный композитор Вячеслав Пильченко является одним из мировых лидеров в разделе двухходовок.

В недавно закончившемся командном чемпионате России его двухходовка была лучшей.

Пильченко Вячеслав Карлович.

Свердловская обл. Родился в 1952 году.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции.

Занимается композицией с 1968 года

Любимый жанр – двухходовка.

Пример творчества.

Вячеслав Пильченко, “Молодёжная газета”. 1993, 1 приз

Мат в 2 хода

1.Лaa3? - 2. Фe4#[A]/ Фd5#[B], но 1... Крe5!

1. Лc2? - 2. Фe4#[A] (2. Фd5?) , но 1...d5!

1. Лb3! - 2. Фd5#[B] (2. Фe4?)

1... Крe5 2. Фe4#[A]