Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 19
Опубликовано пт, 26/10/2018 - 18:05 пользователем PopovGL
Ещё один известный уральский шахматный композитор Вячеслав Пильченко является одним из мировых лидеров в разделе двухходовок.
В недавно закончившемся командном чемпионате России его двухходовка была лучшей.
Пильченко Вячеслав Карлович.
Свердловская обл. Родился в 1952 году.
Международный гроссмейстер по шахматной композиции.
Занимается композицией с 1968 года
Любимый жанр – двухходовка.
Пример творчества.
Вячеслав Пильченко, “Молодёжная газета”. 1993, 1 приз
Мат в 2 хода
1.Лaa3? - 2. Фe4#[A]/ Фd5#[B], но 1... Крe5!
1. Лc2? - 2. Фe4#[A] (2. Фd5?) , но 1...d5!
1. Лb3! - 2. Фd5#[B] (2. Фe4?)
1... Крe5 2. Фe4#[A]
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