Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 19

Опубликовано пт, 26/10/2018 - 18:05 пользователем PopovGL

Ещё один известный уральский шахматный композитор Вячеслав Пильченко является одним из мировых лидеров в разделе двухходовок.

В недавно закончившемся командном чемпионате России его двухходовка была лучшей.

Пильченко Вячеслав Карлович.

 Свердловская обл. Родился в 1952 году.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции.

Занимается композицией с 1968 года

Любимый жанр – двухходовка.

 

 

Пример творчества.

Вячеслав Пильченко, “Молодёжная газета”. 1993, 1 приз 

Мат в 2 хода

 

1.Лaa3? - 2. Фe4#[A]/ Фd5#[B], но  1...  Крe5!

1. Лc2? - 2. Фe4#[A] (2. Фd5?) , но  1...d5!

1. Лb3! - 2. Фd5#[B] (2. Фe4?)

1...   Крe5 2. Фe4#[A]

 

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