Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 18

Перваков Олег Викторович,

Москва, родился в 1960 году. Закончил МВТУ им. Баумана.

Шахматный журналист, ответственный секретарь журнала «64-шахматное обозрение».

Начал составлять этюды и задачи в 1977 году.

Международный гроссмейстер и международный арбитр по шахматной композиции

Трёхкратный чемпион мира по шахматной композиции в разделе этюдов.

Успешно составляет также и в других жанрах.

Является сильным практическим игроком, кандидатом в мастера спорта.

На фото – Олег Перваков с призом за победу в 2009 в блицтурнире на призы “Вечерней Москвы” среди спортивных журналистов.

Пример творчества

Олег Перваков, Резвов-70, 1992

выигрыш

1. Кgf4 Сc8 2. g8Ф Лxg8 3. Кe7 Лh8 4. Кxc8 Крg5+ 5. Крg1 Лxc8

6. d7 Лg8 7. d8Л (7. d8Ф+ Крh6+ 8. Фxg8) 7... Крh4+ 8. Кg2+ Крh3 9. Лd2 1-0

Олег Перваков является ещё международным мастером по решению шахматных композиций, член сборной России.

В настоящее время Российская шахматная федерация уделяет внимание развитию этого вида спорта.

Возможно, что белгородских любителей порешать шахматные композиции заинтересует следующая информация.

Международный гроссмейстер по решению шахматных композиций Александр Ажусин создает видеокурс Основы методики решения шахматных задач https://vk.com/tverchess_composition

https://planeta.ru/campaigns/tverchess_composition

С идей курса лучше всего позволяет ознакомиться демо:

https://www.youtube.com/watch?v=vT3yuQFZASg&list=PLeUOxjNrrS4tNKh5dUPA4fGbuRQ470Hzw

В следующую субботу (27 октября) произойдет открытый онлайн семинар (вебинар) по решению шахматных композиций.

Его проведет Александр Ажусин - он в течении 15-25 минут расскажет о шахматной композиции, а затем будет отвечать на вопросы, которые ему зададут пользователи в сообщения во время семинара.

Более подробно о проведении семинара на странице организаторов: https://vk.com/youchess

Олег Перваков участник многих шахматных мероприятий.

На фото внизу Олег Перваков и Григорий Попов на шахматном фестивале в Одессе в 2016 году.