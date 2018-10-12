Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 17

Ещё один ведущий уральский шахматный композитор – международный мастер, этюдист Сергей Осинцев.Он капитан команды Свердловской области, которая неоднократно побеждала в чемпионатах России.

Осинцев Сергей Николаевич.

Екатеринбург. Родился в 1960 г. Работает дизайнером в мебельной компании. Имеет 4 сына.

Занимается композицией с 1979 года. Любимый жанр – этюды.

Международный мастер по шахматной композиции

Пример творчества.

Сергей Осинцев, ЮК “К.Сухарев-90”, “Шахматная композиция” 2001, 3-4 приз

Ничья

1. Крf5 Сe1 2. d6+ Крe8 3. g7 Крf7 4. g8Ф+ Крxg8 5. Крg6 Кg3 6. Сd2 Сf2 7. Сe3 Сxe3 8. d7 Кxd7 1/2-1/2

Только что закончилось 20 командный чемпионат России.

Команда Свердловской области, возглавляемая Сергеем Осинцевым, заняла 3-е место.

А победила команда АВАНТА, состоящая из отдельных композиторов разных регионов России.

На этой странице итоги 20 КЧР - http://popovgl.narod.ru/20KCR/KCR20-itog.html

За команду АВАНТА выступал наш земляк – Стороженко Иван Иванович из посёлка Чернянка.

В двухходовом разделе ему противостояли известные гроссмейстеры, специалисты мирового уровня в этом жанре.

И Иван Иванович не подвёл команду!

Просьба к шахматистам Чернянки, взять шефство над Иваном Ивановичем Стороженко - http://superproblem.ru/archive/probl/Storozhenko.html

Он до сих пор “не дружит” с компьютером, живёт вне Интернета, использует только бумажную почту.

Навряд ли в Чернянке много шахматистов мирового уровня, чемпионов России.

Хорошо бы оказать информационную поддержку гениальному шахматному композитору.

Живёт он по адресу - посёлок Чернянка, Ломоносова переулок, д. 18.