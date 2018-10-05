Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 16

Опубликовано пт, 05/10/2018 - 23:45 пользователем PopovGL

Группа сильных композиторов проживает на Урале. Один из них – международный мастер  Владислав Нефёдов.

Он постоянный член сборной России, многократный чемпион мира.

Нефёдов Владислав Валерьевич, Челябинск. Родился в 1958 году. Составляет шахматные композиции с 1987 года. Международный мастер по шахматной композиции. Многократный чемпион мира в составе сборной России.

Составил более 700 задач, в основном кооперативного жанра.

На фото - отдых во время сборов команды России в подмосковном санатории.

Чемпионы мира – Григорий Попов(Белгород), Владислав Нефёдов(Челябинск), Александр Кузовков(Реутов).

 

Пример творчества Владислава Нефедова

Гравюра 2014,  2 приз

Кооперативный мат в 2,5 хода

1. ... Лd1!    2. Сe4  d:e4       3. Кf4  d4#

 1. ... Лf1!    2. Кc3  d:c3       3. Сd5  d4#

 

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