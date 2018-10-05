Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 16

Группа сильных композиторов проживает на Урале. Один из них – международный мастер Владислав Нефёдов.

Он постоянный член сборной России, многократный чемпион мира.

Нефёдов Владислав Валерьевич, Челябинск. Родился в 1958 году. Составляет шахматные композиции с 1987 года. Международный мастер по шахматной композиции. Многократный чемпион мира в составе сборной России.

Составил более 700 задач, в основном кооперативного жанра.

На фото - отдых во время сборов команды России в подмосковном санатории.

Чемпионы мира – Григорий Попов(Белгород), Владислав Нефёдов(Челябинск), Александр Кузовков(Реутов).

Пример творчества Владислава Нефедова

Гравюра 2014, 2 приз

Кооперативный мат в 2,5 хода

1. ... Лd1! 2. Сe4 d:e4 3. Кf4 d4#

1. ... Лf1! 2. Кc3 d:c3 3. Сd5 d4#