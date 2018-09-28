Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 15
Опубликовано пт, 28/09/2018 - 21:57 пользователем PopovGL
На прошедшем недавно конгрессе по шахматной композиции было присвоено звание международного мастера Виталию Мединцеву – одному из лучших в мире специалистов кооперативного жанра.
Мединцев Виталий Владимирович.
Краснодар. Родился в 1974 году.
Международный мастер по шахматной композиции.
Составляет во всех жанрах, но любимый жанр – кооперативный мат.
Член редколлегии популярного сайта по шахматной композиции SUPERPROBLEM - http://superproblem.ru/index.html
Пример творчества.
Виталий Мединцев, Гравюра-2013, 4 приз
Кооперативный мат в 2 хода. 2 решения
1. К×d1 f3 (f4?) 2. Кc3 (К~?) темп Лh4#
1.К×a4 f4 (f3?) 2. Кc3 (К~?) темп Сf3#
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