Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 15

На прошедшем недавно конгрессе по шахматной композиции было присвоено звание международного мастера Виталию Мединцеву – одному из лучших в мире специалистов кооперативного жанра.

Мединцев Виталий Владимирович.

Краснодар. Родился в 1974 году.

Международный мастер по шахматной композиции.

Составляет во всех жанрах, но любимый жанр – кооперативный мат.

Член редколлегии популярного сайта по шахматной композиции SUPERPROBLEM - http://superproblem.ru/index.html

Пример творчества.

Виталий Мединцев, Гравюра-2013, 4 приз

Кооперативный мат в 2 хода. 2 решения

1. К×d1 f3 (f4?) 2. Кc3 (К~?) темп Лh4#

1.К×a4 f4 (f3?) 2. Кc3 (К~?) темп Сf3#